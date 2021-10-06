【有相睇】施政報告前夕　前景未明　Park YOHO Genova業主放盤多時終減價易手　低市價微蝕離場

施政報告提供長遠增加房屋供應，部份業主在報告出台前憂慮政府政策將影響樓價，故寧願降價盡快沽出單位。中原地產元朗峻巒分行經理蔡堅武表示，Park YOHO 2A期Park YOHO Genova 18B座高層A室日前沽出，單位實用面積823平方呎，屬三房套房連儲物房及工人房間隔，向南，景致開揚，業主放盤已一段時間，最終減至1,130萬元沽出，折合實用呎價13730元，較市價約1,200萬元略低。

單位內櫳及望景

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蔡堅武表示，買家為同區換樓客，鍾情屋苑環境舒適，單位廳大房大，間隔實用，加上看好該區前景，遂購入上址作新居。據了解，原業主於2018年2月以1140.74萬元一手買入單位，持貨3年轉售，現成交價較買入價低10.74萬元，帳面微蝕0.9%。

他補充，至施政報告出台前，樓市交投氣氛較平靜，元朗區本月暫錄約9宗二手成交，Park YOHO上月則錄得11宗成交，本月暫未「開齋」。

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