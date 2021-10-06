▲ 【施政報告2021】國泰航空：期待三跑明年啟用 林鄭：擬在珠海設立高端航空產業群

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《施政報告2021》續提鞏固國際航空樞紐地位內容，包括指出香港國際機場第三跑道目標明年啟用，2024年完成整個三跑道系統項目，令香港國際機場由「城市機場」變成「機場城市」。行政長官林鄭月娥稱，會繼續推進機管局以市場化規則入股珠海機場，並擬與廣東省合作，在珠海建立高端航空產業羣。

施政報告提及，興建三跑道系統擴大客量是加強香港國際機場競爭力的策略投資，已大致完成約650公頃的填海工程、3,800米的新跑道鋪設工程，機管局正進展多項提升機場效率和旅客體驗的工程，而多個因應區內跨境電商迅速發展的高端物流項目亦正全速進行。

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去年《施政報告》已提及機管局入股珠海機場，林鄭月娥稱，特區政府積極跟進入股事宜時，也在珠海共同打造高端航空產業羣，涉及飛機維修工程、飛機零件代生產和配送、飛機工程專業研究等，並指香港國際航空學院可為香港、珠海以至大灣區的航空業培育技術專才。

林鄭月娥也為下屆政府建議政府架構重整，分拆運輸及房屋局，特別是令新設的運輸局可專注處理與民生息息相關的運輸基建、公共交通服務和交通管理事宜，同時更促進物流業發展，並鞏固及提升香港國際航運中心和國際航空樞紐地位。

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國泰航空 （00293） 表示，歡迎2021年施政報告承諾發展香港國際航空樞紐，並表示充滿信心，期待第三跑道明年啟用，認為隨整個三跑系統完成，可大大增加香港國際機場的容量及競爭力。

國泰航空續指，支持在珠海設立高端航空產業群，及會配合香港國際航空學院為香港、珠海以至大灣區的航空業培育專才。行政總裁鄧健榮稱，香港地處優越，大灣區將為香港航空樞紐及整體香港創造不少機會，並於未來數十年推動環球經濟增長，發展潛力將受惠於往來大灣區更便捷的交通。

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