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【施政報告2021】港鐵：應政府邀請研究興建東鐵綫科學園/白石角車站　提供更多住宅單位

Hot Talk 19:04 2021/10/06

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港鐵表示，研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建東鐵綫科學園╱白石角車站

市場關注政府擬在港鐵 （00066） 東鐵綫新增科學園╱白石角車站，預計白石角站會位處現時教大運動場，也能提供更多車位予白石角居民使用。港鐵表示，感謝政府邀請，研究以現時位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建東鐵綫科學園╱白石角車站，和推展毗鄰車站土地的發展，提供更多住宅單位及各類設施，港鐵會盡早開展有關工作，以配合該區的發展進程。

施政報告提5北部鐵路規劃【下一頁】

港鐵指，鐵路是低碳的集體運輸工具，公司一直以高效、優質、環保的服務連繫社區，將密切留意有關項目規劃的進展，並全力配合。港鐵主席歐陽伯權表示，施政報告提出的本地及跨境鐵路以及相關土地發展計劃，便利人流往來，對推動本港城市發展相當重要，更有利香港把握大灣區發展帶來的龐大經濟發展機遇。

施政報告內提到興建的五個鐵路項目包括（一）連接洪水橋╱廈村至深圳前海的港深西部鐵路、（二）北環綫經落馬洲河套地區向北伸延接入深圳新皇崗口岸、（三）伸延東鐵綫至深圳羅湖、（四）北環綫經古洞向東延伸接駁羅湖、文錦渡、香園圍再南下至粉嶺，以及、（五）探討興建尖鼻咀至白泥自動捷運系統的可行性，將會大大提升北部都會區的交通連接，有助推進其發展定位。

相關文章：【港鐵資助房屋？】金澤培：視乎港府政策考慮發展資助房屋　參投中環地王只顧「地底工程」

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港股 港鐵公司（00066） 白石角 港鐵 大灣區 運輸 鐵路 施政報告 港鐵
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