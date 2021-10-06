【小老闆生意經@iM網欄】《魷魚遊戲》中尋找零售商機

《魷魚遊戲》中尋找零售商機

韓劇《魷魚遊戲（Squid Game）》上月在Netflix上架後即紅遍全球，在多個國家都名列十大最高收視率之首，包括加拿大、美國和英國等。這套韓劇風靡全球，劇中出現過的服裝及道具隨即引起大家高度的關注。

劇集熱播熱潮持續

據了解，ebay、淘寶等購物網站上已出售多款《魷魚遊戲》的周邊商品，包括劇中常出現的玩家綠色運動服、面具守衛紅色制服、第二個遊戲中的椪糖材料，又或是 「○」、「△」、「□」圖案的面罩、口罩等。

這套Netflix原創韓劇在全球各地人氣高企，這些周邊商品造就了商機！不少商家以比平日貴數倍的價錢出售這些劇中曾出現但本身屬廉價的商品。例如玩家綠色運動服原本在淘寶網站賣只是數十元人民幣，不過因為此劇人氣高企，不少商人即藉此從中謀利，把這套運動服的售價上調至數百元不等。如是劇中男主角穿著的「456」服裝價格或會更昂貴一點；除此之外，「○」、「△」、「□」圖案的面罩、口罩也趁機上調售價，明明面罩、口罩的價格原本只是數十元人民幣，如今因為此劇在全球熱播的關係，這類周邊商品價格上調至過百元人民幣，亦有不少人爭取搶購。這股熱潮相信會持續多一段時間，一個多月甚至數個月亦不出奇。

劇中周邊商品大熱

而在本地，因第二期政府消費卷已開始發放的關係，不少市民近日在購物方面亦開始變得豪爽。只要是心頭好，即使實際用途不大，其價格在消費卷價值之內，市民都會有種不問價消費的心態，感覺像是免費購入商品一樣。如是此的話，商家只要好好捕捉消費者心理，說不定可趁此套劇的熱潮從中賺取可觀的利潤。

要知道，即使目前《魷魚游戲》這套劇的熱播程度很高，惟一套電視劇要推出官方周邊商品的可能性很小。原因是培育一個戲劇的 IP 不是容易，需要經過一段較長的時間。而商品本身都需要擁有一個較長的生命周期，如此劇只播放一個季度，官方不再製作第二季的話，那麼其周邊商品的生命周期亦會很短。

適逢一年一度萬聖節即將來臨，不少人或會趁此節日好好裝扮一番。《魷魚遊戲》劇中出現的服飾或是今年萬聖節最好的裝扮主題，因此，零售商家趁距離節日還有一段時間，不妨引入劇中的運動服、口罩、面具到店銷售，說不定可趁此劇在全球深受歡迎時，而賺取一筆利潤。即使不是萬聖節，零售商家引入《魷魚遊戲》劇中的物品，如「○」、「△」、「□」圖案的口罩，相信亦會深受市場歡迎。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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