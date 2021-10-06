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【緣份到了@iM網欄】佛說無為最 忍辱第一道

名人薈萃 21:31 2021/10/06

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有一次，佛陀在一個地方弘法，受到外道的嫉妒，故意收買不良份子，到處惡言中傷佛陀。在這種情況下，佛陀和弟子們想化緣相當困難。

 

於是阿難代表大眾向佛陀請命：「佛陀！我們還是離開這兒吧！我們還有更好的地方可以去啊！」

 

佛陀反問阿難：「如果到了另一個村子還是一樣，那我們怎麼辦？難道就繼續這樣逃避下去嗎？」

 

「至少我們先解決了目前的問題再說。」阿難回答。

 

 

佛陀說：「遇到困難要勇於面對，設法解決，如果只是一味的逃避，痛苦將永無止境，我們還是耐心的留在這裡，等待一切都澄清以後，才可以轉往別的地方。

 

其後許多人在聽聞佛陀開示後，無不歡喜、感動、贊歎，外道的流言不攻自破。這時佛陀對弟子們說：「在這個世界上，有善美，有邪惡；有誹謗，有贊美；有惡魔，有病苦，可是也有快樂。唯有了悟真理的人才能不被稱、譏、毀、譽、利、衰、苦、樂等八風所動，因為在他們心中，所有徒具其表的事物，都將化為烏有。

 

我們在工作或朋友圈是否也曾經遇到被人誹謗或排斥的時候? 你會選擇離開這個地方? 還是繼續在這裡? 試問誰會一帆風順，完全沒有遇過這樣的遭遇? 即使去到第二家公司或第二個朋友圈，能夠保証自己不會再有同一情況? 相反，如果學懂謙虛，學習忍耐，種下善因，結下善緣，相信定有一番新氣象！

 

 

最近恭讀寶書【藉心經說真諦】中，提到釋迦世尊某一世是常不輕菩薩的時候，為了鍛鍊自己的忍辱，見人就頂禮，就是希望自己比人低一等，盡量做到卑微，給大家頂禮，人家有些覺得衪討厭，還打衪，甚至有個人覺得衪好討厭，一腳就把衪牙齒踢掉了，世尊只有爬起來跑了，衪也是為了鍛鍊自己的忍辱和慚愧之心。

 

當常不輕菩薩被人家辱罵甚至毆打時，既能行忍辱行，又無嗔恨之心，而且還要繼續讚歎他們，堅稱他們將來終能成佛。貴為世尊都能處處表現謙虛、謹慎，就明白到修忍辱的重要性。亦不是要提醒自己，即使遇到屈辱，也要以釋迦世尊為學習的榜樣。

 

 

常言「火燒功德林」，就是說我們多行善舉，累積了功德，可是一念瞋心起，所累積的功德就不能顯現，就如林木被火燒去一樣，化作灰燼，不復存在了。正所謂「如是因、如是果」，意思是種下行善積德的因，就會產生行善積的果；種下瞋心行事的因，就會產生瞋心行事的果；不會因為種下瞋心行事的因，而毀了行善積德的果，這就是因果。

 

 

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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