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【大行點睇】內地缺電對航運影響有限 滙豐維持航運業買入評級

股樓投資 18:53 2021/10/06

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滙豐發表報告，指內地缺電問題對航運業的基本因素暫時沒有影響，貨運需求維持強勁，原材料運送需求、內地以外地區的經濟增長、全國對煤的需求等，航運現時的正面因素仍然多於負面因素，指現時行業估值吸引，因此維持行業「買入」評級。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

該行又指，假如國內電力持續不足，供應鏈將會出現轉移，越南等地能補足部分航運需求，未來運費或持續上升。該行維持東方海外 （00316） 、海豐國際 （01308） 、中遠海控 （01919） 及太平洋航運 （02343） 的目標價，分別為225元、52元、28元及5.7元。

同場加映   【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 航運 買入 目標價 東方海外（00316） 太平洋航運（02343） 中遠海控（01919） 海豐國際（01308）
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