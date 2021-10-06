【大行點睇】內地缺電對航運影響有限 滙豐維持航運業買入評級

滙豐發表報告，指內地缺電問題對航運業的基本因素暫時沒有影響，貨運需求維持強勁，原材料運送需求、內地以外地區的經濟增長、全國對煤的需求等，航運現時的正面因素仍然多於負面因素，指現時行業估值吸引，因此維持行業「買入」評級。

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該行又指，假如國內電力持續不足，供應鏈將會出現轉移，越南等地能補足部分航運需求，未來運費或持續上升。該行維持東方海外 （00316） 、海豐國際 （01308） 、中遠海控 （01919） 及太平洋航運 （02343） 的目標價，分別為225元、52元、28元及5.7元。

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