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【異動股】水務股全綫向上　北控水務升逾一成創新高　10月1日起實施新供水定價規則

股樓投資 18:51 2021/10/06

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水務股全綫上揚，北控水務（00371）大升11%，股價創一年半新高；中國光大水務（01857）爆升逾兩成，中國水務（00855）亦升5%創新高、雲南水務（06839）則升逾8%。中國水務近日與貴州樂水訂立合作協議，集團進一步拓展於貴州的直飲水業務。另外，國家發改委於今年8月印發文件顯示，於10月1日起實施的城鎮供水價格的定價及成本計算方法新規則，取代已經實施約20年的舊規則。

 

【大行點睇】美銀證券指市場過份憂慮政策轉變不利樓市　續予多隻地產股「買入」評級

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撰文 : 周兆邦

北控水務集團（00371） 港股
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