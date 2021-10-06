【美國經濟】美國8月貿易逆差增至733億美元　創歷史新高

美國商務部在周二（6日）公布8月貿易數據，受消費者對進口商品的需求強勁，美國8月貿易逆差增至733億美元，勝市場預期的705億，按月增4.2%，創下歷史新高。

受消費強勁和工廠復工帶動，進口按月增1.4％至2870億元，同創歷史新高。隨著全球逐步解除防疫限制，至於出口亦按月升0.5％，至2137億美元。

不過有經濟學家指出，隨著美國消費者需求降溫，未來幾個月進口增長速度可能會放緩。

凱投宏觀（Capital Economics）的資深美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，由於大多數經濟體疫情復甦的速度仍落後美國，加上國內消費增長放緩，商品出口可能很快趕上進口。

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責任編輯：黃苑筠