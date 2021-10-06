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【長和系】屈臣氏推超過1600款可持續產品　部分可持續產品銷量增300%

Hot Talk 18:44 2021/10/06

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長和 （00001） 屈臣氏宣布，與全球供應商合作，包括拜爾斯道夫、GSK、強生、花王、歐萊雅、寶潔、 利潔時、資生堂和聯合利華，於門市和電子商店推出超過1,600款可持續產品。其中，電子商店更設可持續產品專頁，有助顧客快速找到心儀產品。

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屈臣氏集團 （亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，O+O（線下及線上）零售策略有助集團運用龐大的業務網絡及領先科技制定新計劃，可持續產品專區在今年初才開始試行，而部分產品的銷量更增至300%，可見不少顧客對可持續產品感興趣。

屈臣氏登陸foodpanda mall，詳見【下一頁】

香港屈臣氏與寶潔推出為期3年的「塑膠再生」塑膠容器回收計劃，顧客只要到屈臣氏分店 回收任何塑膠產品器皿，便可兌換禮品。由2月起已回收超過 3,400 公斤的塑膠。在泰國屈臣氏，顧客只要在店舖的「Garnier 回收機」回收 PET 塑膠瓶，就可以獲贈 Garnier 溫和卸妝潔膚水一支。

倪文玲稱，疫情後，許多顧客開始調整生活模式，重新思考消費習慣對環境和社會的影響，因此屈臣氏一直與策略供應伙伴緊密合作，提供不同種類的可持續產品，由護膚品到洗髮水，全面照顧顧客所需。

相關文章：【長和系】屈臣氏支持可持續發展　目標抵銷2250公噸二氧化碳

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*同場加映*【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

港股 可持續發展 屈臣氏 倪文玲 泰國 長和（00001）
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