【恒大危機】 再有上市公司沽恒大汽車 中譽集團損手約2.6億元

多間上市公司先後出售所持恒大汽車（00708）股份，最新有中譽集團（00985）。中譽今日（6日）公布，公司於昨日（5日）透過公開市場出售恒大汽車，合共3,218萬股，每股平均價3.89元，總代價1.25億元，出售事項之整體虧損約為2.56億元。恒大汽車今日股價大跌15%，報3.23元，成交額5.3億元。

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中譽指，考慮到股票市場近期的波動、多變的市場及經濟狀況，董事認為出售可削減中譽集團虧損，並鞏固中譽集團之財務及現金狀況，及重新分配其財務資源至其他業務需要，符合公司及其股東的整體利益。

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記者：郭秀慧