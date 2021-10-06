  • 29°C
香港時間 : 20211006日 (三) 23:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】 再有上市公司沽恒大汽車 中譽集團損手約2.6億元

股樓投資 18:53 2021/10/06

分享：

多間上市公司先後出售所持恒大汽車（00708）股份，最新有中譽集團（00985）。中譽今日（6日）公布，公司於昨日（5日）透過公開市場出售恒大汽車，合共3,218萬股，每股平均價3.89元，總代價1.25億元，出售事項之整體虧損約為2.56億元。恒大汽車今日股價大跌15%，報3.23元，成交額5.3億元。

【吉利汽車 175】 吉利控股旗下富豪汽車 擬年底前瑞典上市 集資29億美元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

中譽指，考慮到股票市場近期的波動、多變的市場及經濟狀況，董事認為出售可削減中譽集團虧損，並鞏固中譽集團之財務及現金狀況，及重新分配其財務資源至其他業務需要，符合公司及其股東的整體利益。

同場加映﹕【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

股票 恒大 中譽集團（00985） 恒大汽車（00708）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人