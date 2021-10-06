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【櫻淘魔法棒@iM網欄】秋風起 BBQ的好季節 丹麥無火環保燒烤爐

名人薈萃 21:27 2021/10/06

分享：

 

 

過了中秋後，雖然熱，但晚上也不時有涼風，約上三五知己來個戶外燒烤小聚會就最好不過。

 

最近有朋友就在City Super 買了這款CasusGrill - 丹麥無火環保燒烤爐，這個是由丹麥原裝正版無火環保燒烤爐，拿了無明火QUICK OXYLITE™ 速燃竹炭專利，1 包 約重1.2kg，A4 紙大小的燒烤爐，無需透爐，就可以用上1至1.5小時，平均温度高達400度，隨時隨地，話燒就燒，既方便又環保。

 

這個環保燒烤爐使用了LAVA STONE火山岩隔熱層，有高效的隔熱功能，大大減低燒烤爐四周溫度，不容易辣親。

 

而最吸睛的地方就是用天然竹子推砌的燒烤架，經過美國FDA 認證，絕對安全。最原始的環保紙托，不含金屬或塑膠物料，用環保紙做托架同包裝，貫徹環保理念。用完，只需用水灑在竹炭上就可棄掉，整件燒烤爐由降解物料製成，能分解於大自然，相對地環保。

 

 

產品介紹:
設計：丹麥

產地：中國
材質：Oxylite™速燃竹炭、竹子、紙、竹炭、火山岩
尺寸： 31 x 23.5 x 5.5 cm
重量：1.2 kg

香港價錢：HK$138 – HK$158

淘寶: RMB25.8/套 (經集運送來香港)


用家貼士:

  • 包裝上有 QR code 內的短片介紹怎樣 set up, 要少少耐性但唔難；
  • 包裝內包括了說明書、烤網、竹炭、烤架，一應俱全。整個燒烤爐用上環保紙材造，烤架則是天然竹子，竹炭則是速燃竹炭，可免火種，相對安全，唯一記得是需要帶打火機點燃，只要點燃四角的竹炭；
  • 先烤容易熟的，再烤蝦類，最後把水竹網拿下去把扇貝放碳上烤， 火力旺時烤肉類香菇類，火力下降烤蔬菜主食
  • 剛開始引燃，因為有助燃劑作用，會少量煙，待完全燃燒 助燃劑燃光 就沒有煙；滴了油也會有一些煙；
  • 最快熟的是腸仔，不用5分鐘就全熟，表面更有微微爆開及部分位置燒焦；粟米芯，用了約11分鐘就全熟；

 

 

  • 焗西蘭花或菇類，建議可事前用鍚紙包好，減少流失水分；
  • 食物最好迫住咁放在一起，熱力容易傳導就快D熟，原因是這爐有時間限制。
  • 燒大概一小時，之後逐漸降温，但仍可用，尤其是可以在食物上蓋 錫紙來保溫
  • 遇到有殼食物如元貝如阻位置時就最好替它們蓋錫紙，縮短時間，也可放在最後才燒。

 

 

用家評價:

  • 非常好用，容易燃點，基本上無什麼煙亦唔見火但好夠熱，熱力平均，燒出來的雞翼好夠肉汁好好食。重點係設計非常環保好eco-friendly 會再回購
  • 好好用！細細個size 岩岩好，真係燒到1.5小時，仲要好夠熱力！
  • 非常方便，燒烤冇炭粉好乾淨，又易點着
  • 帶去野餐好方便，簡單易用，火力夠，值得推介！
  • 好有炭燒味好香，出乎意料的好。車厘茄非常好味！其他肉类也很香炭燒。
  • 重点是不用洗爐，用一次，biodegradable,
  • 聽講D炭可以做花肥，我會試存一些炭試試

安裝過程:

 

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）

欄名 : 櫻淘魔法棒

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