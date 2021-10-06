【櫻淘魔法棒@iM網欄】秋風起 BBQ的好季節 丹麥無火環保燒烤爐

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【緣份到了@iM網欄】佛說無為最 忍辱第一道
過了中秋後，雖然熱，但晚上也不時有涼風，約上三五知己來個戶外燒烤小聚會就最好不過。
最近有朋友就在City Super 買了這款CasusGrill - 丹麥無火環保燒烤爐，這個是由丹麥原裝正版無火環保燒烤爐，拿了無明火QUICK OXYLITE™ 速燃竹炭專利，1 包 約重1.2kg，A4 紙大小的燒烤爐，無需透爐，就可以用上1至1.5小時，平均温度高達400度，隨時隨地，話燒就燒，既方便又環保。
這個環保燒烤爐使用了LAVA STONE火山岩隔熱層，有高效的隔熱功能，大大減低燒烤爐四周溫度，不容易辣親。
而最吸睛的地方就是用天然竹子推砌的燒烤架，經過美國FDA 認證，絕對安全。最原始的環保紙托，不含金屬或塑膠物料，用環保紙做托架同包裝，貫徹環保理念。用完，只需用水灑在竹炭上就可棄掉，整件燒烤爐由降解物料製成，能分解於大自然，相對地環保。
產品介紹:
設計：丹麥
產地：中國
材質：Oxylite™速燃竹炭、竹子、紙、竹炭、火山岩
尺寸： 31 x 23.5 x 5.5 cm
重量：1.2 kg
香港價錢：HK$138 – HK$158
淘寶: RMB25.8/套 (經集運送來香港)
用家貼士:
用家評價:
安裝過程:
作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
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撰文 : 淘寶小天后（賴櫻華）
欄名 : 櫻淘魔法棒