  • 29°C
香港時間 : 20211007日 (四) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】40萬大翻新48年舊樓 夫婦寧享二人世界 220呎兩房變一房 客廳空間感倍增

理財智慧 17:37 2021/10/07

分享：

昨天（6號）特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，指出在未來十年，可興建約330,000個公營房屋單位，但本港樓價依舊冠絕全球，而為了一圓置業夢，今次介紹的單位位於西灣河長興大廈，這個單位原本是兩房一廳，實用面積只有220呎，由一對夫婦居住，由於他們不打算生育下一代，所以其中一間房間拆除變成客廳。

這幢大廈由1973年入伙，業主購入的時候單位已很殘舊，水電喉管已老化，油漆脫落，必須重新裝修後才能入住，有見及此，室內設計公司 AIMS DESIGN LIMITED 花了3個月時間裝修，為單位帶來了非比尋常的感覺。

業主要求單位整體風格以型格和簡單為主，設計師利用單位的小巧骨緻，把客廳和廚房的佈局一目了然。當你進入客廳，最引人注目的一定是沙發，設計師坦言這顏色是想搶人眼球。如果你細心留意客廳與睡房是合併使用，利用黑色訂造的電視櫃分隔了睡房和鞋櫃，再配上趟門的設計，一拉開趟門增加了房間的私隱度，減少了空間的壓迫感。

    點擊圖片放大
    +25
    +24

 

至於房間以綠色為主調，設計師坦言想有一種懷舊又當代的感覺，但為了與趟門顏色一樣，設計師在房間加上四層深色木質層架在近門口處和近床尾位置，再配上黑色窗戶，頓時令房間形成了一致性的美感。

承接締造成特色開揚的家，廚房以開放式為主，而吧枱與飯枱是合併作用，搭配黑色的廚櫃和白色吊櫃，令整個感覺黑白分明。另外，業主喜歡突出、搶眼的視覺，因此設計師選用橙色洗手間以凸顯分明，利用六角型格仔磁磚，看起來有輕微立體又懷舊復古的感覺，再加上真石水盆，把懷舊的氛圍散發出來。

    點擊圖片放大
    +20
    +19

裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰

工程預算：$408,000

清拆及雜項 $50,000

泥水工程 $70,000

水電工程 $70,000

木器及傢俱及門套 $140,000

油漆工程 $38,000

搭棚及鋁窗 $40,000

總共：＄408,000

 

圖片由設計公司AIMS DESIGN LIMITED提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

 

延伸閱讀：

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年   22萬大翻新200呎單位  全屋榻榻米組成  「堪比千呎豪宅」一房多用

【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題

【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋 用一招加強全屋防漏效果 獲網民激讚設計似足豪宅

【室內設計】綠置居麗翠苑「大翻新」  一家三口花50萬裝修385呎  全屋貫徹輕法式風格   織藤家具滲出殖民地色彩

 

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

長興大廈 樓價 設計師 設計 西灣河 裝修設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用