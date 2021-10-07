【室內設計】40萬大翻新48年舊樓 夫婦寧享二人世界 220呎兩房變一房 客廳空間感倍增

昨天（6號）特首林鄭月娥公布新一份《施政報告》，指出在未來十年，可興建約330,000個公營房屋單位，但本港樓價依舊冠絕全球，而為了一圓置業夢，今次介紹的單位位於西灣河長興大廈，這個單位原本是兩房一廳，實用面積只有220呎，由一對夫婦居住，由於他們不打算生育下一代，所以其中一間房間拆除變成客廳。

這幢大廈由1973年入伙，業主購入的時候單位已很殘舊，水電喉管已老化，油漆脫落，必須重新裝修後才能入住，有見及此，室內設計公司 AIMS DESIGN LIMITED 花了3個月時間裝修，為單位帶來了非比尋常的感覺。

業主要求單位整體風格以型格和簡單為主，設計師利用單位的小巧骨緻，把客廳和廚房的佈局一目了然。當你進入客廳，最引人注目的一定是沙發，設計師坦言這顏色是想搶人眼球。如果你細心留意客廳與睡房是合併使用，利用黑色訂造的電視櫃分隔了睡房和鞋櫃，再配上趟門的設計，一拉開趟門增加了房間的私隱度，減少了空間的壓迫感。

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至於房間以綠色為主調，設計師坦言想有一種懷舊又當代的感覺，但為了與趟門顏色一樣，設計師在房間加上四層深色木質層架在近門口處和近床尾位置，再配上黑色窗戶，頓時令房間形成了一致性的美感。

承接締造成特色開揚的家，廚房以開放式為主，而吧枱與飯枱是合併作用，搭配黑色的廚櫃和白色吊櫃，令整個感覺黑白分明。另外，業主喜歡突出、搶眼的視覺，因此設計師選用橙色洗手間以凸顯分明，利用六角型格仔磁磚，看起來有輕微立體又懷舊復古的感覺，再加上真石水盆，把懷舊的氛圍散發出來。

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裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 工程預算：$408,000 清拆及雜項 $50,000 泥水工程 $70,000 水電工程 $70,000 木器及傢俱及門套 $140,000 油漆工程 $38,000 搭棚及鋁窗 $40,000 總共：＄408,000

圖片由設計公司AIMS DESIGN LIMITED提供

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責任編輯：陳頌潔