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【新股IPO】愛奇藝傳回港作第二上市　計劃集資39億　百度升近4%（第二版）

新股IPO 18:34 2021/10/06

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愛奇藝傳回港作第二上市　計劃集資39億

據外媒報道指，內地視頻網站平台愛奇藝（美：IQ）計劃回港作第二上市，初步計劃集資5億美元（折合約39億港元），目前已經聘請美銀、中信里昂以及高盛處理有關事宜。百度 （09888） 現升3.8%，最新報148.8元，成交額1.5億元。

報道引述消息人士指，公司計劃最快今年底前，來港作第二上市，目前正在與顧問機構商討上市計劃，但仍有機會推遲時間表，或取消上市計劃，亦有機會再引入其他投行。

消息一出，愛奇藝美股周三收報7.45元，跌0.27%，盤後則升1.2%。

截至今年 2 月底，百度持有愛奇藝約 52.2% 股份，並擁有公司 91.6% 的投票權， 另外，小米 （01810） 及高瓴亦為股東。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】龍佰集團赴港上市集最多117億　公司擬佈局鋰電池材料市場

記者：梁安琪

（第二版加百度股價）

*同場加映*【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股 

 

港股 第二上市 愛奇藝（美：IQ） 集資 美股 IPO
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