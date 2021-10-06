【施政報告2021】放寬MPF配置A股上限後　政府再研MPF投資內地政府債

▲ 財庫局將夥積金局，研究措施便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券。（馮漢柱攝）

《2021年施政報告》除提出探討鼓勵市民將強積金（MPF）轉成公共年金，附篇再就強積金投資提出新措施。財經事務及庫務局將夥積金局，研究措施便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券。若建議可以落實，將會是繼去年底放寬強積金A股投資比例後，另一項放寬MPF對人民幣相關資產投資限制的新措施。

《報告》指，財庫局會研究便利強積金投資內地政府債及政策性銀行債券，把握內地債券市場機遇，使用強積金投資更多元化。

積金局回應時表示，對措施表示歡迎，並會全力配合政府研究措施的推行細節。

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事實上，基金業界近年一直倡議放寬強積金可投資範圍，繼2020年11月財庫局將滬、深交易所納入「核准證券交易所」名單，MPF的A股投資比例不再受基金淨資產值上限10%限制，業界再促研究擴闊可投資債券品種，以提升整體強積金投資回報。

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香港投資基金公會（HKIFA）今年7月建議，以循序漸進方式，放寬或增加較低風險的債券類別，具體如放寬中國國債投資比重10%的上限，以及將中國政策性銀行債券納入可投資範圍。

當時，有基金業人士指，10年期中國國債的5年平均收益率達3.5厘，計及人民幣升值因素，收益率可達4厘。

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長遠而言，基金公會建議當「積金易」（eMPF）平台全面投入服務後，甚至可以研究將高收益債及新興市場債券納入可投資範圍。

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