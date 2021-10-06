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【異動股】歐洲現能源危機　中遠海能急升15%創新高　近一個月已升逾40%

股樓投資 18:33 2021/10/06

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中遠海能（01138）今日急升近15%創52周新高，近一個已錄逾40%升幅。 歐洲能源危機持續引發關注，歐洲天然氣期貨價格繼續上漲，被視為西歐天然氣價格風向標的荷蘭天然氣期貨價格首次突破每千立方米1200美元，創下歷史新高。美國天然氣期貨亦漲近10％至2014年2月以來的最高水平，波羅的海原油運輸指數(Baltic Exchange Dirty Tanker Index，BDTI)亦連升7日。

 

【大行點睇】美銀證券指市場過份憂慮政策轉變不利樓市　續予多隻地產股「買入」評級

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撰文 : 周兆邦

中遠海能（01138） 港股
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