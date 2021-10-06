【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成

股神巴菲特拍擋芒格（Charlie Munger）旗下Daily Journal Corporation（美﹕DJCO）大幅增持阿里巴巴美股（美﹕BABA）。據DJCO向美國證交會申報的文件顯示，芒格於今年9月底季度的阿里巴巴美股持股，第三季（7至9月）期間，持股大增82.71%，共買入136,740萬股，平均買入價為每股182.3美元，最新持股302,060股。

大行予阿里巴巴投資評級及目標價﹕

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以持股價值計，DJCO的阿里巴巴持股，由6月市值3,700萬美元，至9月底總值約4,500萬美元（約3.5億港元），佔DJCO投資組合總值約兩成。阿里巴巴（09988）獲知名投資者入場，刺激股價今日（6日）一度升2.9%，高見139.2元，其後升幅逐漸收窄，收報137.3元，升1.5%，成交額25.7億元。

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記者：郭秀慧