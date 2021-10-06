【施政報告2021】政府研建白石角站　車站位置曝光　兩發展商有項目處新站旁邊 

新一份《施政報告》指，邀請港鐵研究以現時位處白石角的香港教育大學（教大）運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，並會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋及區內居民需要的泊車位、商舖和公共設施。

值得留意的是，新地（00016）於2019年初以63億元，投得的白石角優景里地皮，每呎樓面地價約6,646元，而該地皮位置正正比鄰上述新車站。資料顯示，發展商當時表示會投資約120億元發展優景里項目，而優景里項目於去年已獲批建築圖則，將建14幢11至14層高的分層住宅，另設會所及安老院舍。此外，恒地（0012）蕉坑項目亦鄰近上述新車站，但以公私營合作模式發展。

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《施政報告》公布後，本地地產股走勢各異，新世界（00017）表現較好，升1.82%，報33.6元；新地（0016）升1.63%，報99.6元。不過，恒地（０0012）收報30.5元，跌0.16%；長實（０1113）收報44.95元，跌0.11%；信置（0083）收報10.42元，跌0.19%。

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