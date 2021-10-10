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【陽光旅途@iM網欄】千年希臘羅馬城 完整保存以弗所

名人薈萃 13:00 2021/10/10

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如果你去過地中海，應該一定有參觀過一些希臘羅馬時期的古城，比較有名的如羅馬廢墟、龐貝古城、邁錫尼古城及之前介紹過的雅典衛城等。而其中最大又保存得完整的，一定是位於土耳其古薩達斯附近的以弗所古城！

庫里斯特大街

遠眺圖書館及妓院遺蹟

 

以弗所建於公元前十世紀，當時希臘人會於愛琴海沿岸建立城邦。而在以弗所的選址上也有一個神話流傳。據說，當時的將領收到上天的呼喚，要在有「火」、「魚」及「野豬」出現的地方建城。有一天當他們晚上扎營做飯時，由於在火上燒魚，不慎失火，燒著了附近的森林，野豬為逃避火災跑出來。由於三者同時出現，於是就在這裡建立了以弗所城。以弗所曾經是世界知名繁華的大城市，在古羅馬時代是亞細亞省的首府，是首都羅馬外最大的城市，被譽為「亞洲第一個和最大的大都會」。在宗教上，主要信奉古希臘多神的教派，其中是古希臘神話中的豐饒女神阿爾忒彌斯（Artemis）的崇拜中心。公元17年以弗所發生大地震而被摧毀，當時羅馬人曾修復，但當基督教信仰興起後，亦由於以弗所崇拜多神的原因而被廢棄；另外由於相傳聖母瑪利亞在這裡的梅雷曼那教堂度過晚年，因此這裡亦是早期基督教的重要中心；耶穌門徒保羅曾寫下了著名的《以弗所書》給遠在以弗所的外邦信徒。

 

今天出土的以弗所古城，可以說是全球最大而又保存得最好的希臘羅馬古城。這個古城主要有三條大道，貫穿了整座城市，每次走在這些大理石砌模型成的道路，看著兩旁的石柱廊和散落周邊的古建築，都使我感受到當時是何等繁華的大都會。走入景區就可以看到市政廳及有1500個座位的音樂廳；在市政廳旁邊有另一座主要是用作會議和宗教活動舉行的建築物，安放有女神赫斯提雅（Hestia）及放著豐饒女神阿爾忒彌斯的雕像；而且還有一座永恒不滅的火炬。

阿爾忒彌斯神殿遺址

之後沿著主要的庫里斯特大街往圖書館的方向走，你可以看到保存完好漂亮的哈德良神殿（Hadrian Temple ），外拱頂中間刻著勝利女神耐克（Nike，就是著名體育用品名字的來源）的浮雕，里側拱頂塑有希臘蛇頭女妖美杜莎的頭像（服裝品牌Versace 的標誌）。在神殿的後面還可以看到兩千年前的大浴場，在地下鋪有可讓熱水可以流過的地底水管，讓室內變得溫熱，而且地面還鋪有精美的馬賽克裝飾；在旁邊還有一個公共廁所，以前的男士喜歡在上廁所時傾談交際，因此在一條的大理石板上有48個座廁位，大家方便溝通，只是好像有點尷尬。廁所有木製的天花頂，地板上也鑲嵌著馬賽克。廁所中央有一個水池，加上鮮花香油，可使氣味芬芳。廁所下面是排水系統，通過流動的水渠使廁所保持清潔。在浴場對面有一系列當時富人的居所和高級高店，現在是作為博物館。

 

在以弗所城中的標誌性建築物是塞爾瑟斯圖書館。它是當時全世界第三大的圖書館，高16米，寬21米，門前有16根雕刻精美的大石柱及4個女神雕像，非常宏偉。藏書超過12,000冊。據說由於圖書館是有秘道可通往附近是的妓院，因此當時很多丈夫都會跟妻子說去圖書館，實則目的是到妓院作樂！在圖書館不遠處的地上，還有一個刻有「一個腳印、女人頭像、一個心心及錢」的名牌，這可能是世界上的第一個廣告，意思是只要你腳比這個印大，就可以付款進去找美女了！再往前行，可以看到一個能容納二萬五千人的大劇場，我們坐在裡面，可以想像當時的熱鬧情況！最後在大劇院與港口之間有一條用大理石鋪成的阿卡迪亞納街，可以看到曾為世界古七大奇蹟的阿爾忒彌斯神殿遺址。

勝利女神Nike的雕塑

世上第一個廣告牌

以弗所古城還未完全被發掘，但已足夠使人讚嘆古人的智慧及工藝。這個古城是我極力推薦給喜歡歷史的朋友，希望疫後大家一定要去參觀一下！

P.S. 我居然找不到一張以弗所的個人獨照，都是和以前的團友合照。

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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