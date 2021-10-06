約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元

英媒指英國首相約翰遜將於本月底前宣布提高最低工資，由現時的8.91英鎊（約94港元）升至9.42英鎊（約99港元），加幅為5.7%。據悉，英國新最低工資最快明年4月生效，作為約翰遜提出「結束英國低人工、低經濟增長」的計劃之一。

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英國低收入委員會（Low Pay Commission，LPC）每年都會就最低工資向政府提出建議，並於10月底向首相正式提交方案。

《泰晤士報》報道，約翰遜（Boris Johnson）打算接納LPC建議，在幾周內決定提高最低工資，把23歲以上人士的最低工資提高至時薪9.42英鎊，增幅為5.7%。

約翰遜周二（5日）公開表示，會接受LPC建議上調最低工資，但強調尚未落實升幅。約翰遜表示，提高最高工資亦是作為約翰遜「結束英國低人工、低經濟增長」（end Britain’s low-wage,low growth economy）的計劃之一。

據悉，其餘內閣成員都同意接納LPC提議，預計最快於明年4月可提高最低工資。

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現時23歲人士的最低工資為8.91英鎊、21至22歲人士為8.36英鎊（約88港元）、18至20歲人士為6.56英鎊（約69港元）。

按照LPC提出的最低工資升幅，若23歲以上的工人每周工作35小時，每年可額外增加928英鎊（約9,800港元）收入，相等於月薪增加約77英鎊（約813港元）。

責任編輯：郭麗明