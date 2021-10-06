【投資中國】美銀調查：四分之一美股ETF收入來自中國　標指成份股與中國經濟關聯度急飈

中國監管風暴下，中港股市以及中概股急跌，不少投資者轉陣投資其他市場。不過，美國銀行（Bank of America）的研究顯示，專於於美國股票的交易所買賣基金（ETF）的成分公司中，其產生的收入有多達四分之一來自中國銷售。分析反映，投資者很難避免中國政府的監管風險。

美國銀行直言，「中國發生的事情不會只留在中國」，標普500指數成份股每股收益增長與中國經濟增長之間的關聯度，已從2010年的0飆升至90%，超過了美國國內生產總值（GDP）增長對在美上市股票的重要性。

賭場運營商、芯片公司逾半收入來自中國

美國銀行發現，79隻標普500指數成分股公司至少有5%的收入來自中國，而賭場運營商拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）和競爭對手永利度假村（Wynn Resorts）的這一比例分別高達63%和70%，這兩家公司都高度關注澳門博彩市場。

另外，芯片製造商也有逾半收入來自中國，高通及德州儀器的比例分別達60%及55%；其次是激光開發商IPG Photonics（42%）。

美銀又指，在全球範圍內，303家總市值超過19萬億美元的上市公司，它們至少有5%的收入來自中國。

新興市場ETF對華風險敞口高

美國銀行研究投資委員會負責人Jared Woodard的另一項分析發現，根據他們對這303家公司的持股情況，該行所覆蓋的251隻ETF中，有138隻的潛在收入至少有3%來自中國。

除了專注於中國的基金外，新興市場ETF的風險敞口最大，其組成部分通常有25%至45%的收入來自中國。

然而，即使是一些純粹專注於在美上市股票的ETF，也被發現存在較高的風險敞口，以iShares Semiconductor ETF （SOXX）為首，根據美國銀行的數據，其組成部分的收入有27.9%來自中國。

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