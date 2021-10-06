【NFT藝術】《機器幻覺－太空：元宇宙》以3939萬港元成交 刷新Fine Art NFT作品的亞洲拍賣紀錄

作為首屆Digital Art Fair Asia重點展品之一，由新媒體藝術家 Refik Anadol創作的八件開創性Fine Art NFT作品系列《機器幻覺－太空：元宇宙》於周一舉行的蘇富比網上拍賣，以3,939萬港元（約505萬美元）成交，創下單一藝術家Fine Art NFT 作品系列的亞洲拍賣紀錄。而是次網拍的重點拍賣品，360度沉浸式藝術空間《機器幻覺－太空：元宇宙》以 1832.5萬港元（約235萬美元）成交，刷新了Fine Art NFT沉浸式藝術空間作品的亞洲拍賣紀錄。該拍品最終由香港區塊鏈投資者及藝術收藏家Jehan Chu收藏。

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藝術家Refik Anadol表示，非常高興在Digital Art Fair Asia推出本人在香港的歷來首個個人展覽，也非常感謝各界對於這次《機器幻覺 － 太空：元宇宙》NFT藝術作品系列的熱烈迴響。他又指，這個系列是我及我的團隊在過去五年的研發成果，希望觀眾可以透過作品感受到人與機器之間的一種充滿美、詩意、寧靜的全新關係。

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而蘇富比亞洲區當代藝術主管及全球數碼藝術聯合總監Max Moore表示，十分高興《機器幻覺 － 太空：元宇宙》以高於估價四倍的價錢3,900多萬港元（約505萬美元）成交。Refik的作品完美地透過NFT把實體世界與元宇宙融合在一起。他又指，在Digital Art Fair的實體空間中，Refik以一個無比詩意的美學方式把數據呈現出來，讓數碼藝術升華至一個全新的境界。他續說，這只是一個開始。蘇富比將會繼續以創新的方式，探索不同的藝術展現方式，是次拍賣代表著藝術市場的一個新時代，見證著全球的收藏家對於「數碼藝術」這種革命性的新藝術媒介的需求。

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責任編輯：羅浩濂