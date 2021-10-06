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【潛力股精選】孫運喜：北京控股（00392）

股市 18:15 2021/10/06

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港股再失二萬四，逆市尋寶可留意北京控股 （00392） ，想知《iMoney》主編孫運喜推介原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版：【按此】

Time code：

00：00 - 港股今日市況速覽　聚焦美國債息

01：16 - 匯豐 （00005） 回勇　中石油 （00857） 重見4元

02：34 - 施政報告無驚喜　對市場影響微

03：36 - 美國債息再回升惹關注

05：00 - 油價升勢勁　帶動石油 （00857） 股價

07：44 - 紐西蘭加息加深市場憂慮

08：08 - 債息升對高增長、高估值股份構成壓力

09：39 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 前景點睇

13：20 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 前景點睇

18：25 - 觀眾問股：中遠海控 （01368） 可以買入嗎

20：50 - 觀眾問股：紫金礦業 （02899） 應該沽嗎？

24：05 - 觀眾問股：中聯重科 （01157） 走勢如何

26：25 - 觀眾問股：微創醫療 （00853） 要止蝕嗎？

28：15 - 港股收市速報及後市分析

30：38 - 股票推介：北京控股 （00392）

 
*同場加映*【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股 

欄名 : 潛力股精選

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壓力 石油 經濟 港股 股票 止蝕 買入 紫金礦業（02899） 特步國際（01368） 微創醫療（00853）
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