▲ 【Facebook】朱克伯格撰6000字長文 否認FB將利益置於用戶安全之上

近日Facebook （美：FB）被指優待知名或政治人物的發表內容，罔顧Instagram 對青少年有害等。FB創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）今日發表貼文，否認公司將利益置於用戶安全及福祉之上，外界指公司故意推送令人憤怒的內容謀利的論點是非常不合邏輯。

昨日前FB員工 Frances Haugen出席美國參議院聽證會，直指FB產品不利兒童及煽動仇恨。朱克伯格在聽證會結束後發在Facebook 貼出逾6000字長文回應近日針對公司的指控。

朱克伯格首先為日前Facebook、Instagram、Whatsapp 大死機致歉，其後提到近期FB所受到的指控的核心想法是FB將利潤置於安全和福祉之上，並否認相關說法。

▲ 朱克伯格在聽證會結束後發在Facebook 貼出逾6000字長文回應近日針對公司的指控。

朱克伯格提出多項反問

朱克伯格提到，如果公司想忽略研究結果，反問為何公司會創建領先的研究計劃來了解這些重要問題；如果公司不關心打擊有害內容，為什麼他們會雇用資深業內人士從事這項工作；如果公司想隱藏研究結果，為何要建立行業領先的透明度和報告標準。

朱克伯格又指出，如果社交媒體像部分人所指將導致社會兩極分化，那麼為什麼美國的兩極化趨勢正在增加，而其他大量使用社交媒體的國家卻保持平穩或下降趨勢？

朱克伯格又稱，對於公司的工作被誤解感到沮喪，但相信長遠繼續努力做正確的事情，並提供改善人們生活的體驗，對社區及企業都是好事，已要求公司管理層未來再作更多披露，讓外界深入了解公司許多領域的工作。

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編輯：李哲毅

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