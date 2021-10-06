  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2021】交銀國際：政府幾乎無方案解決短線私營房屋的問題　「北部都會區」規劃料利好兩大地產股

股市 17:57 2021/10/06

分享：

交銀國際指，「北部都會區」是長遠土地供應的大型藍圖，預期可紓緩未來十年的房屋供應短缺問題

施政報告提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，提供92.6萬個住宅、65萬個職位。券商交銀國際認為，「北部都會區」是長遠土地供應的大型藍圖，預期可紓緩未來十年的房屋供應短缺問題，當中看好擁有較多農地土儲的地產發展商。

新世界：積極配合政府推展「北部都會區發展」【下一頁】

交銀國際稱，政府預期未來十年房屋總供應量可達40萬至50萬伙，10至15年內則可達56.5至68.6萬伙，而目前仍缺乏約3000公畝發展土地，估計要透過填海及發展新區等方式進行。

    點擊圖片放大
    +2

該行指，林鄭月娥任內最後一份施政報告側重於解決長遠土地需要，並將著眼點放在低至中收入階層，希望未來十年能有充裕的公營房屋供應，但暫時來看，幾乎未有方案解決短線私營房屋的問題，相信中產房屋短缺問題在未來數年會更明顯，而加快發展農地及北部都會區，將利好擁有較多農地土儲的公司，包括恒地 （00012） 及新世界 （00017）

相關文章：【施政報告2021】一文看清施政報告金融政策　研港股通增人民幣計價交易、設商業數據通　證監：成立工作小組

相關文章：【施政報告2021】北部都會區提供92.6萬住宅、林鄭：媲美維港都會區　中國建築跑贏地產股（附交通、職位、住宅規劃） 

 
*同場加映*【ET開市直擊】施政報告出爐 恒指能否守住24000？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？滙豐劉紹文教揀新舊經濟股  

 

港股 傳統經濟股 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 農地 新世界 林鄭月娥 土地供應 發展商 施政報告

上一篇文章

【Facebook】朱克伯格撰6000字長文　否認FB將利益置於用戶安全之上

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌137點　滙豐逆市升逾3%、中石油再升4%破頂（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌137點　滙豐逆市升逾3%、中石油再升4%破頂（不斷更新）
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　