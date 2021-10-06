【施政報告2021】交銀國際：政府幾乎無方案解決短線私營房屋的問題　「北部都會區」規劃料利好兩大地產股

▲ 交銀國際指，「北部都會區」是長遠土地供應的大型藍圖，預期可紓緩未來十年的房屋供應短缺問題

施政報告提出在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地面積約300平方公里，提供92.6萬個住宅、65萬個職位。券商交銀國際認為，「北部都會區」是長遠土地供應的大型藍圖，預期可紓緩未來十年的房屋供應短缺問題，當中看好擁有較多農地土儲的地產發展商。

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交銀國際稱，政府預期未來十年房屋總供應量可達40萬至50萬伙，10至15年內則可達56.5至68.6萬伙，而目前仍缺乏約3000公畝發展土地，估計要透過填海及發展新區等方式進行。

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該行指，林鄭月娥任內最後一份施政報告側重於解決長遠土地需要，並將著眼點放在低至中收入階層，希望未來十年能有充裕的公營房屋供應，但暫時來看，幾乎未有方案解決短線私營房屋的問題，相信中產房屋短缺問題在未來數年會更明顯，而加快發展農地及北部都會區，將利好擁有較多農地土儲的公司，包括恒地 （00012） 及新世界 （00017） 。

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