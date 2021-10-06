  • 29°C
香港時間 : 20211006日 (三) 23:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】內地公用股逆市強勢 瑞信看好5股 滙豐薦買10股及目標價一覽

股樓投資 18:52 2021/10/06

分享：

內地鼓勵潔淨能源消費以達致減碳排放，實現碳中和目標，令不少原本從事火力發電的電力企業朝再生能源領域轉型。加上近周內地多個地區掀起限電風潮，風電、水電及核電等再生能源憧憬可提高消耗比重下，內地公用板塊近周的表現確較大市為佳，吸引多間券商關注。滙豐環球研究近日亦發表對12隻中資公用股的最新評級和目標價，當中10隻獲給予買入評級。

滙豐最新內地公用股評級和目標價：

    點擊圖片放大
    +12
    +11
  •  

 

[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

較早前，瑞信亦發表報告看好內地公用股並看好當中5股。該行認為，獲看好股份的特點在於具備較佳的基本因素，較低的估值及有力在「十四五」期間擴大業務。而近期成本出現上升壓力的火電股，仍可留意新能源參與程度較高的股份。

瑞信看好5隻內地公用股一覽：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【大行點睇】內地基建需求升溫至明年 麥格理看好5股受惠   詳情請看【下一頁

同場加映  【iM會客室】24000失而復得 哪板塊可安心持有？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 李尚毅

華潤電力（00836） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【環球理財】 如何慳出312萬元 買樓做業主 英國年輕人分享財之道
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人