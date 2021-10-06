【大行點睇】內地公用股逆市強勢 瑞信看好5股 滙豐薦買10股及目標價一覽

內地鼓勵潔淨能源消費以達致減碳排放，實現碳中和目標，令不少原本從事火力發電的電力企業朝再生能源領域轉型。加上近周內地多個地區掀起限電風潮，風電、水電及核電等再生能源憧憬可提高消耗比重下，內地公用板塊近周的表現確較大市為佳，吸引多間券商關注。滙豐環球研究近日亦發表對12隻中資公用股的最新評級和目標價，當中10隻獲給予買入評級。

滙豐最新內地公用股評級和目標價：

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較早前，瑞信亦發表報告看好內地公用股並看好當中5股。該行認為，獲看好股份的特點在於具備較佳的基本因素，較低的估值及有力在「十四五」期間擴大業務。而近期成本出現上升壓力的火電股，仍可留意新能源參與程度較高的股份。

瑞信看好5隻內地公用股一覽：

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