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【大行點睇】美銀證券指市場過份憂慮政策轉變不利樓市　續予多隻地產股「買入」評級

股樓投資 18:29 2021/10/06

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美銀證券發表研究報告指，相信投資者過份憂慮香港政策轉變不利樓市，若《施政報告》中未有大力增加私樓供應，或過份冷卻樓市措施，相信行業會回升，其中新鴻基地產(00016)和新世界發展(00017)為最受惠。

然而，該行預期2022年住宅樓價會溫和下降，影響新盤銷售量數字，以及股價上升的潛力，因此降地產商目標價9至17%，以反映較大的資產淨值折讓，整體香港發展商目前平均折讓率約61%，或較2018年以來歷史平均低1.5個標準差。至於收租股中，看好領展房產基金(00823) ，認為其可受惠零售市道復甦、可分派收入增長，以及估值吸引。

 

美銀證券對本地地產股評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

長實集團（01113） 港股
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