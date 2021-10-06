  • 29°C
香港時間 : 20211006日 (三) 23:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2021】科技園設「大灣區創科快線」　港初創促港府參考國內政策　簡化審批流程助初創吸資金

商業 18:08 2021/10/06

分享：

施政報告中提出，科技園公司會成立「大灣區創科快線」，培育初創和支援企業「引進來、走出去」。

本地要發展創科，有初創認為最難找資金。施政報告中提出，科技園公司會成立「大灣區創科快線」，培育初創和支援企業「引進來、走出去」，以鼓勵更多企業和基金投資者，支持香港的創科發展。

【施政報告2021】政府興建先進製造業中心解決土地問題　惟港廠商仍面臨人才難題

優端合科（InnoAIbator）行政總裁馮威棠指，現時香港面向創科公司的政策好像「窮人不好創業」。初創須事先付出後申請資助，而資助需再經逾一年時間審批。數碼港雖也有配套，但有一定的流程和要求，門檻也太高。

故他建議，政府可參考中國的政策，例如中國會以人才為優先，會先分為「市級、省級、國家級」的人才；或項目會被評估為市級、省級、國家級。

【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援

他續指，國內投資者若進行創科投資，可參考該些被局方量化的評級，然後決定是否投資。此舉有利初創吸納資金，並且成功將概念化為現實，皆因不是每間初創都有資金先進行研發。

【施政報告2021】缺支援展覽業從業員　業界：很多已轉行　恐現「斷層」危機

另外，馮威棠直言，創科公司前往大灣區發展，容易「水土不服」。並解釋，大灣區政策每年也在變，建議港府聘請顧問，了解大灣區政策，從而向本地創科公司解釋，以配合該區的發展。

記者：馬意文

相關文章

【暑期實習生】創科實習計劃吸引逾1700名大學生參加　每月津貼額10,500元
2021/08/02
【暑期實習生】創科實習計劃吸引逾1700名大學生參加　每月津貼額10,500元
【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
2021/08/18
【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
2021/08/18
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
【創科人才】科技園人才培訓計劃開鑼　12名學員將開展 24 個月全職科研工作
2021/09/27
【創科人才】科技園人才培訓計劃開鑼　12名學員將開展 24 個月全職科研工作

你可能感興趣

【暑期實習生】創科實習計劃吸引逾1700名大學生參加　每月津貼額10,500元
20:37 2021/08/02
【暑期實習生】創科實習計劃吸引逾1700名大學生參加　每月津貼額10,500元
【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
20:06 2021/08/18
【創科人才】 生產力局實習計劃「升級」　藉「影子實習」親身體驗管理層工作
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
20:54 2021/08/18
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
創業 概念 大灣區 香港 施政報告

上一篇文章

【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和

下一篇文章

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【5000元消費券】只需五個步驟　支付寶香港用戶即可在天貓香港消費
【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮
【離職潮】拒採取混合上班模式　太空探索公司藍色起源爆離職潮
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁