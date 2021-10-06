【施政報告2021】科技園設「大灣區創科快線」　港初創促港府參考國內政策　簡化審批流程助初創吸資金

▲ 施政報告中提出，科技園公司會成立「大灣區創科快線」，培育初創和支援企業「引進來、走出去」。

本地要發展創科，有初創認為最難找資金。施政報告中提出，科技園公司會成立「大灣區創科快線」，培育初創和支援企業「引進來、走出去」，以鼓勵更多企業和基金投資者，支持香港的創科發展。

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優端合科（InnoAIbator）行政總裁馮威棠指，現時香港面向創科公司的政策好像「窮人不好創業」。初創須事先付出後申請資助，而資助需再經逾一年時間審批。數碼港雖也有配套，但有一定的流程和要求，門檻也太高。

故他建議，政府可參考中國的政策，例如中國會以人才為優先，會先分為「市級、省級、國家級」的人才；或項目會被評估為市級、省級、國家級。

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他續指，國內投資者若進行創科投資，可參考該些被局方量化的評級，然後決定是否投資。此舉有利初創吸納資金，並且成功將概念化為現實，皆因不是每間初創都有資金先進行研發。

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另外，馮威棠直言，創科公司前往大灣區發展，容易「水土不服」。並解釋，大灣區政策每年也在變，建議港府聘請顧問，了解大灣區政策，從而向本地創科公司解釋，以配合該區的發展。

記者：馬意文