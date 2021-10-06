【施政報告2021】政府著眼增加長遠房屋供應　四大代理行點睇樓市走勢？

政府今日公布施政報告，報告重點落在土地及房屋供應政策，行政長官亦重點提及將會推出各項措施加快土地房屋供應。中原、美聯、利嘉閣及香港置業四大地產代理行皆對政府增加住宅供應作出回應。

美聯︰下調全年樓價升幅預測

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，政府積極增加土地及房屋供應，惟料發展需時，未來數年私宅落成量未會因此大幅增加，故料樓價不會觸發樓價向下調整，但調低今年樓價升幅預測至約10%。詳見︰【施政報告2021】料受兩因素影響 美聯料樓價升幅降溫 下調全年樓價升幅預測【下一頁】

中原：新界成供應重鎮 市區樓價短期看高一線

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則認為，新一份施政報告未能解決短期房屋的殷切需求，可謂「遠水不能救近火」。陳永傑分析指，施政報告中提及新界北都會區及展，如此大型基建相信需時20至30年規劃與興建，且報告內容對著重於公營房屋供應較多，因此對樓市短期影響不大。他表示仍對市區短期樓價看高一線，但長遠而言，新界於各項大型基建的支持下，新界區樓價相對穩健，並會維持今年全年樓價升15%的預測，最新建議興建東鐵站的白石角區，料樓價升幅優於大市。

延伸閱讀︰施政報告2021懶人包 一文看清最新土地、房屋政策【下一頁】

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利嘉閣︰料樓價平穩升 全年漲一成

利嘉閣地產總裁廖偉強亦表示，《施政報告》中未見短期針對樓市現況的措施，故對未來數年的樓市及樓價無大影響，料樓價將維持穩步向好的格局。廖氏指出，施政報告藍圖塵埃落定後，掃除不少疑慮，加上目前政治環境穩定，疫情受控及經濟復甦持續下，料第四季樓市將平穩再升逾2%，全年樓價如年初預測至少可升達一成，一二手私宅全年買賣登記量料分別錄約1.8萬宗及5.5萬宗左右；至於長遠樓價依然看好，如政府的長遠供應能按計劃逐漸落實，相信可紓緩樓價過往容易爆升的格局，改為健康穩步上升的走勢。

香港置業：《施政報告》塵埃落定 後市明朗化

至於香港置業研究部董事王品弟則指，在增加土地供應同時，政府亦積極改善北區運輸基建，而隨著施政報告塵埃落定，後市趨明朗，發展商將繼續積極推盤。他續指，早前古洞一帶售出的3幅住宅地，均以高出市場估值上限批出，反映發展商對該區發展潛力看高一線，加上政府亦研究興建新的東鐵線科學園╱白石角車站，亦會善用車站用地與毗鄰土地的發展潛力，提供更多房屋，消息料對該區的樓市注入新動力。他估計，第4季全新盤潛在供應的單位總數逾9,500伙，當中新界區佔約3,800伙，佔比近4成，隨著市場觀望氣氛逐漸消散，估計準買家入市步伐有望加快，料二手交投氣氛有所改善。

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