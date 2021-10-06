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【施政報告2021】聚焦發展生命健康科技添配套　業界誇今屆政府有遠見

科技 18:05 2021/10/06

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行政長官林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，提及政府將繼續大力推動創科發展，並聚焦在創科用地及基建方面，其中生命健康科技範疇更是港府重視的一環。

行政長官林鄭月娥今（6日）公布任內最後一份施政報告，提及政府將繼續大力推動創科發展，並聚焦在創科用地及基建方面，其中生命健康科技範疇更是港府重視的一環。有業界人士指出，今屆政府的計畫相較宏觀，長遠計畫做得更多。是次落力安排配套，相信可以加快本地創科發展。

【施政報告2021】一文看清施政報告創科政策　建新田科技城、河套區設生命健康創新科研中心

香港科學園科培網絡會長李治緯接受本報訪問時指出，過往港府相較著重資助創科項目，創科園區卻依然欠缺足夠配套，成為拖慢香港創科發展的主因之一。他坦言，現時香港的創科配套比內地落後，但今次施政報告主力聚焦增加創科用地及加強配套，相信能助打造更好的基建，香港可以立刻急起直追，「如果只靠業界去做，根本無辦法推動，發展基建這些長遠計畫也必須靠政府去幫助。」

香港科學園科培網絡會長李治緯表示，今次施政報告主力聚焦增加創科用地及加強配套，相信能助打造更好的基建，香港可以立刻急起直追。（受訪者資料圖片）

另外，今次施政報告也強調，港府將配合國家發展策略，按照《十四五規劃綱要》，未來5年重點發展生命健康科學，配合香港醫學院及科研優勢，回應國家需要，打造相關的科技創新領域。特首建議在河套地區港深創科園內設立「InnoLife Healthtech Hub 生命健康創新科研中心」，聚焦生命健康領域的科研工作。

李治緯就認為，生命健康科技本來就是全球大趨勢，人口老化問題愈趨嚴重，生命科技技術發展的規模及市場發展潛力可以很大。加上生命健康科技現時是國家發展重點，內地擁有完善的政策配套，屆時「InnoHK創新香港研發平台」16所與生命健康相關的實驗室可以進駐生命健康創新科研中心，絕對是「插旗」的好機會。

不過，據消息人士指出，「生命健康創新科研中心」需待河套第一期計畫落成後，即2024年底才開始正式規劃，預計前期工作超過1年，落成日期或需待2026年。被問到進度會否過度落後？李治緯就認為，「雖然現時才開始起步看似相當落後，但起碼港府願意去做。」他強調，發展創科必定需要時間。他舉例指，無20年前的規劃動作，也不會有現時的科學園，造就香港創科生態圈。因此現時去籌備「生命健康創新科研中心」，從不會是「太遲」的事情。

【施政報告2021】施政報告增加150公頃土地建新田科技城　科企：可解決科技園區不足問題

記者：曾曉汶

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