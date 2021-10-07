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【迪士尼樂園】惡人再臨 反轉迪士尼 Disney Halloween Time is coming

iMTV＋ 16:18 2021/10/07

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受疫情影響，大型萬聖節慶祝已闊別兩年，主題樂園迪士尼陸續宣布，萬聖節2021主題活動的細節，吸引港人入園一同慶祝！

香港迪士尼樂園由即日起至10月31日期間舉行，一眾惡人再臨樂園，由黑魔后、《101斑點狗》惡魔庫伊拉、邪神洛基等在「派對惡人谷」登場，和各位拍照留念，另外亦有歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，《小魚仙》女巫烏蘇拉、黑白魔后庫伊拉等表演獻唱，同時，《愛麗絲夢遊仙境》紅心皇后、《阿拉丁》賈方等奸角會在「Halloween詭趣花園」恭候各位入場人士。

在日間時段，米奇老鼠與好友於日間上演「米奇Halloween玩轉大街派對」，米奇、小熊維尼、Duffy等隨時在「Halloween詭趣花園」和美國大街小鎮影院出現，大玩可愛趣怪風格，和各位玩盡萬聖節。

 

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記者：潘曉豐

 

欄名 : 迪士尼樂園

Disney 經濟 記者 迪士尼樂園 香港經濟日報 香港

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