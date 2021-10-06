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【職場熱話】 賣力工作是必須？ 打工仔準時下班被批沒熱誠 網民：不望升職為什麼要勤力

理財智慧 18:03 2021/10/06

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香港人工時長，經已是出了名的「奴工」。有的人辛勞工作是為了要升職加薪，也有些人可能是為了獲得更多工作經驗，學習更多有關職場的知識。曾聽到不少老闆也會勸導下屬不要怕「蝕底」，也不要介意人工的多少，因為勤奮能使你比其他同事學到更多的東西。而對此你又認同嗎？

近日有網民於網上討論區發文，指以往有同事指出自己在職場上沒有太大的上進心，並感覺到他好像十分介意加班，沒有太多的熱誠，但他則認為自己只是打份工，又不是想要升職，不明白為什麼要如此賣力去工作，倒不如利用下班的時間去做自己想做事，如看書、做運動等，這樣來得更有意義。

【職場熱話】同事送「紅色炸彈」 港女遲疑應否出席   網民：曾試過不去之後被人針對 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「想升職便努力一點，不然為什麼要勤力？」，「返工要勤力與邪教很像。」，「你努力等於同事可以偷懶，勤力才傻。」，也有人，指「就是這種價值觀，勤力也不一定能升職加人工，只是在鬥奴性重。」。

【延伸閱讀】【招聘會】勞工處下周一連兩日舉辦招聘會 即場招聘逾3,000個職位空缺 下一頁

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另有網民，指「香港也沒有甚麼工作是內部會很有前途的，不轉工，人工也不會加，而當要轉下一份工時，別人也不會知道你上一份工的工作情況。」。

【職場熱話】港媽堅決移民全家走  懶理丈夫事業及意願   網民：太太和子女先走 下一頁

 

同場加映：【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

 

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責任編輯：關海儀

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