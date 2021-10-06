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【施政報告2021】新世界：積極配合政府發展「北部都會區」　股價全日升約1.8%　跑贏同業

股樓投資 17:47 2021/10/06

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行政長官林鄭月娥今日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，提出多項土地及房屋政策，如建設香港北部成為「北部都會區」，預計整個發展區完成後可提供90.5萬至92.6萬伙單位，可容納約250萬人居住。 

新世界發展發言人回應傳媒有關查詢時說，新世界發展支持施政報告提出多項政策及措施，以建設香港，融合國家發展大局，並全方位增加土地供應，解決房屋問題。發言人又表示，集團樂見並會積極配合政府推展「北部都會區發展」，打造成新的香港發展焦點，期望社會各界能通力合作，透過公私營合作模式，讓基層盡快上樓，紓解年輕家庭「上車難」等問題，令市民早日安居樂業。 

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《施政報告》公布後，本地地產股走勢各異，新世界（00017）表現較好，升1.82%，報33.6元；新地（00016）升1.63%，報99.6元。不過，恒地（00012）收報30.5元，跌0.16%；長實（01113）收報44.95元，跌0.11%；信置（00083）收報10.42元，跌0.19%。 

【施政報告2021】北部都會區料可提供90.5萬伙住宅 將有250萬人居住【下一頁

【施政報告2021】建議興建東鐡綫科學園╱白石角車站　提供更多房屋、車位、商舖和公共設施【下一頁

【施政報告2021】特首：讓市民安居是房屋政策首要目標　已覓得未來10年興建33萬個公營房屋用地【下一頁

【施政報告2021】檢討《新界條例》　放寬出售祖堂地限制【下一頁

【施政報告2021】預計未來幾年收回700公頃土地　一文睇清土地供應政策【下一頁

【施政報告2021】透過賣地或鐵路物業招標　預計10年可建10萬伙私樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

信和置業（00083） 長實集團（01113） 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 林鄭月娥 土地供應 施政報告

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【施政報告2021】政府著眼增加長遠房屋供應　四大代理行點睇樓市走勢？

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