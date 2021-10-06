【施政報告2021】新世界：積極配合政府發展「北部都會區」　股價全日升約1.8%　跑贏同業

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，提出多項土地及房屋政策，如建設香港北部成為「北部都會區」，預計整個發展區完成後可提供90.5萬至92.6萬伙單位，可容納約250萬人居住。

新世界發展發言人回應傳媒有關查詢時說，新世界發展支持施政報告提出多項政策及措施，以建設香港，融合國家發展大局，並全方位增加土地供應，解決房屋問題。發言人又表示，集團樂見並會積極配合政府推展「北部都會區發展」，打造成新的香港發展焦點，期望社會各界能通力合作，透過公私營合作模式，讓基層盡快上樓，紓解年輕家庭「上車難」等問題，令市民早日安居樂業。

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《施政報告》公布後，本地地產股走勢各異，新世界（00017）表現較好，升1.82%，報33.6元；新地（00016）升1.63%，報99.6元。不過，恒地（00012）收報30.5元，跌0.16%；長實（01113）收報44.95元，跌0.11%；信置（00083）收報10.42元，跌0.19%。

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