【投資理財】 點解十月喺「股災月」 面對美債、恒大的風險 究竟十月要如何部署

踏入第四季，首先要面對的是十月被稱為「傳統股災月」，由於香港股市受到受到恒大債務違約風險和美債危機的影響下，恒指已跌穿24,000點心理關口，由9月至今已跌了超過2000點。面對十月的不明朗的環球市況，讀者們應該如何謹慎部署。本文會先簡介十月股災月的由來、在當前面對的不明朗因素以及提供可作參考的投資配置。

十月「股災月」的由來

十月「股災月」的由來主要是由於1987年、1997年、2008年的十月份都發生股災，因此往往被稱為「傳統股災月」。1987年10月19日發生了被稱為「黑色星期一」的股災，當時在無任何不利的消息情況下，道瓊指數單日跌幅超過了 22%，港股也隨即宣佈停市四日。1997年10月發生了「亞洲金融風暴」，由於泰國在當年7月放棄固定匯率制，令到不少其他亞洲地區的貨幣成為國際炒家的攻擊對象。在10月28日，香港恒生指數下跌1,621點，跌穿9000點水平2008年10月發生了「金融海嘯」，在2007年開始，美國發生了次按危機，不少的大型的金融公司都陷入財困，包括雷曼兄弟破處、AIG瀕臨破產，繼而引發全球股災，同時也影響到香港的市場，恒指由10月初的17,000左右水平，最低跌到11,000點水平。

美國債務危機經濟前景不確定性

美國正在面對債務的上限，美國財長耶倫（Janet Yellen）已在日前警告，希望國會可以提高或凍結債務上限，否則聯邦政府資金與財政部應急措施可能於10月18日前耗盡。如果國會未能在18日前達成共識，可能會引致美國政府停擺和美國債務違約的危機。當然已非首次美國出現債務違約的危機，最主要的兩黨都希望爭取政治籌碼，兩黨亦理應不會引爆債務違約的「核彈」，因為美債違約的話必然會引起全球經濟危機。縱使不少機構仍對通過債務上限保持樂觀的態度，但作為精明的投資者也需要謹慎投資。

【美國違約風險】一文看清美國債務上限 10月18日死綫 睇兩黨玩幾耐 2013年曾關門半個月【下一頁】

恒大拖累內房表現

恒大作為《財富》世界500強企業，是全國最大的房地產開發商之一，員工員工達12萬5000人，但在亮麗的背後是一間負債超過3000億美元的巨企。市場擔心如果恒大一但違約或崩塌，會對整個金融板塊造成負面的影響，例如中平安因為被指持有恒大的債券曾經在9月17日單日下跌5%。市場更擔心恒大會引起「蝴蝶效應」，包括工人失業、討債問題、供應商收不到款項 ( 在10月5日恒大遭美聯物業入稟追討4700萬元的佣金)，引發中國的金融危機。

【追討佣金】銷售恆大‧睿峰及恆大‧珺瓏灣後疑被拖佣 美聯及香港置業入稟追逾4345萬 【下一頁】

中美貿易戰

中美自2018年開始貿易戰，雙方在1月簽訂了簽署第一階段貿易協議，當時象徵兩國緊張的貿易戰暫時休戰。但由於首階段協議將於不足三個月後到期，10月5日美國美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）稱，需要尋求與中方談判，因為中方未能履行首階段協議的承諾，但也重申會與中方官員談判，也無意激化緊張的貿易關係，對於未來美貿易戰的走向也是值得投資者關注。

十月的投資部署

正如前面提到，十月往往都被視為「股災月」，面對前面提及的種種不明朗因素，建議投資者在本月應以更審慎的投資策略去應對。如果作為較進取的投資者，可以考慮「趁底」買入歐洲地區、亞洲地區的股票基金，以首域盈信信中國增長基金為例，在3個月已下跌8.2%，但對於指標的MSCI金龍指數已經下跌了13.8%，因此可以趁低價買入相關類型的基金，但不建議購買指數類型的基金或股票。另外，作為較保守的投資者，可以靜候入市的時機，或者將資產投放在新興行業(例如ESG、新能源等) ，因為這是未來發展的趨勢，有助降低風險。

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記者：陳佳恩