全球護照排行榜香港躋身20強 亞洲兩國並列榜首

英國顧問公司Henley & Partners公布2021年全球護照排行榜。全球最佳護照10強之中，以歐盟國家佔多，但亞洲有兩個國家以192個免簽證地區並列榜首，成為全球最佳護照。本港則以171個免簽證地區排19位。

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Henley & Partners自2006年起進行稱為「護照免簽指數」的調查，根據國際航空運輸協會（IATA）提供的數據，為各國及地區的護照進行評分及排名。

全球護照排行榜頭10位（由低至高）

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協會指出，全球過去1年半經歷新冠肺炎疫情，旅行方面也有較多限制，各國護照免簽指數也面臨16年以來最大的流動性差距。

今年頭10位的排名與往年相比，基本上無太大變化，仍是歐盟國家為主。英、美兩國本於2014年並列榜首，但近年排名回落，今年僅排第7位。

全球仍有9個地區的護照，免簽證地區數量少於40個，包括北韓、巴勒斯坦、尼泊爾、索馬里、也門、巴基斯坦、敍利亞、伊拉克及阿富汗。阿富汗護照的免簽證地區僅得26個，位列榜尾。

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責任編輯：鄭錦玲