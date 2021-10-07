  • 30°C
香港時間 : 20211007日 (四) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球護照排行榜香港躋身20強 亞洲兩國並列榜首

環球社會熱點 09:05 2021/10/07

分享：

英國顧問公司Henley & Partners公布2021年全球護照排行榜。全球最佳護照10強之中，以歐盟國家佔多，但亞洲有兩個國家以192個免簽證地區並列榜首，成為全球最佳護照。本港則以171個免簽證地區排19位。

【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多 【下一頁】

Henley & Partners自2006年起進行稱為「護照免簽指數」的調查，根據國際航空運輸協會（IATA）提供的數據，為各國及地區的護照進行評分及排名。

全球護照排行榜頭10位（由低至高）

    點擊圖片放大
    +8
    +7

協會指出，全球過去1年半經歷新冠肺炎疫情，旅行方面也有較多限制，各國護照免簽指數也面臨16年以來最大的流動性差距。

今年頭10位的排名與往年相比，基本上無太大變化，仍是歐盟國家為主。英、美兩國本於2014年並列榜首，但近年排名回落，今年僅排第7位。

全球仍有9個地區的護照，免簽證地區數量少於40個，包括北韓、巴勒斯坦、尼泊爾、索馬里、也門、巴基斯坦、敍利亞、伊拉克及阿富汗。阿富汗護照的免簽證地區僅得26個，位列榜尾。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英研究：金融業三分二非白人員工 曾遭職場歧視
2021/10/06
英研究：金融業三分二非白人員工 曾遭職場歧視
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情
2021/10/06
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
2021/10/06
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
【移民澳洲】滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人
2021/10/06
【移民澳洲】滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
2021/10/06
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多

你可能感興趣

英研究：金融業三分二非白人員工 曾遭職場歧視
17:58 2021/10/06
英研究：金融業三分二非白人員工 曾遭職場歧視
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情
15:16 2021/10/06
英國電動車銷量急升 燃料危機帶動銷情
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
13:29 2021/10/06
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
旅遊資訊 疫情 簽證 香港特區護照 香港 亞洲

上一篇文章

【輝瑞疫苗】兩外國研究：接種兩個月後 免疫保護漸降

下一篇文章

特朗普跌出福布斯富豪榜 25年來首次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元
【移民澳洲】滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人
【移民澳洲】滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月07日 時間11:00）
Steve Jobs逝世十周年 Apple發布影片悼念
Steve Jobs逝世十周年 Apple發布影片悼念
【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪
【新加坡疫情】增近3500宗確診創新高 老人院暫停探訪