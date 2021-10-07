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特朗普跌出福布斯富豪榜 25年來首次

環球社會熱點 08:05 2021/10/07

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《福布斯》雜誌每年公布富豪榜排名，美國前總統特朗普多年來一直榜上有名。但《福布斯》公布2021年美國富豪榜400強，有7名加密貨幣富豪，包括全球第二大加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼弗里德。但特朗普受疫情影響身家大幅縮水，25年來首度跌出排名榜。

德國富豪憂左翼陣營勝出 急將資產轉出國 【下一頁】

是次富豪排名榜中共有7位加密貨幣富豪，7人資產總值551億美元（約4,298億港元），當中年僅29歲的班克曼弗里德（Sam Bankman-Fried）坐擁近半、即225億美元（1,755億港元）財富。

據悉，班克曼弗里德2年前建立FTX平台，平台現時單日處理交易量已達138億美元（約1,076億港元），今年7月以180億美元（約1,404億港元）估值完成9億美元（約70.2億港元）的B輪融資。

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其他上榜加密貨幣富豪包括美國最大虛擬貨幣平台Coinbase行政總裁阿姆斯特朗（Brian Armstrong）、Coinbase聯合創辦人埃爾扎姆（Fred Ehrsam）、Coinbase競爭對手Gemini創辦人溫克爾沃斯（Winklevoss）兄弟、區塊鏈公司Ripple聯合創辦人麥凱萊布（Jed McCaleb）。

唯一連續2年躋身名單的加密幣富豪是Ripple另一聯合創辦人拉森（Chris Larsen），他去年資產淨值為27億美元（約210.6億港元），今年身家估計達到60億美元（約468億港元）。

美國民主黨推動加稅 紐約富豪面臨61.2%重稅 【下一頁】

是次富豪榜另一關注焦點則是特朗普（Donald Trump），他現時的身家約為25億美元（約195億港元），以4億美元（約31.2億港元）差距跌出400強富豪排行榜。

特朗普大部分財富來自房地產收入，行業自疫情以來大受打擊，他身家已縮水6億美元（約46.8億港元）。特朗普由1997年至2016年期間，均排在福布斯美國富豪榜較前位置，但當選總統後排名卻持續下降。

排名榜頭15位富豪

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今年排行榜三甲由亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、 電動車生產商Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）和Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），三人的資產總值分別為2,010億美元（約1.57萬億港元）、1,905億美元（約1.49萬億港元）及1,345億美元（約1.05萬億港元）。

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）則以1,340億美元（約1.05萬億港元）身家排第4位。

《福布斯》報道指，機構投資者對加密貨幣投資展現前所未有的興趣，令不少人靠加密貨幣躋身億萬富豪。隨著Ripple等初創公司的上市計劃落實，加密貨幣富豪未來料會繼續上升。

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責任編輯：李俊儀

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