【強風來襲】西九FriendsWithYou大型藝術裝置提前結束 加推虛擬版角色

天文台預計未來數日香港會受強風吹襲，因此在考慮公眾和工程人員安全的大前提下，香港旅遊發展局宣布，於西九文化區藝術公園舉行的FriendsWithYou大型藝術裝置需及早拆卸。另外，考慮到下周初天氣仍持續不穩定，而重新安裝亦需要一定時間及資源，因此活動將提前於今晚（10月6日）結束。

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未能參觀大型裝置的市民亦毋須失望，大家仍然可以在不同地方與FriendsWithYou角色見面和打卡。首先，位於香港太空館的「微笑菠蘿包」將會延長展出至10月31日。

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其次，香港旅遊發展局明日（10月7日）起，推出可以隨時隨地參與的虛擬版FriendsWithYou角色。市民只需要利用手機掃一掃趣味二維碼(QR code)，即可透過AR技術，在手機與 FriendsWithYou的Little Cloud和Rainbow見面，並與他們互動自拍。而當天氣好轉後，市民亦可以繼續親身到訪西九文化區藝術公園、戲曲中心、油麻地天后廟、油麻地果欄、廟街夜市及尖沙咀星光大道，以手機掃描景點展示的二維碼，與 FriendsWithYou角色齊齊深度遊覽西九龍。

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責任編輯：羅浩濂