【施政報告2021】政府未來15至20年投放2400億應對氣候變化挑戰　中電：開發更多零碳能源滿足香港電力供應（第二版）

▲ 行政長官林鄭月娥在施政報告中表示，政府未來15至20年計劃投放約2400億元，推行應對氣候變化的措施。

行政長官林鄭月娥宣讀任內最後一份《施政報告》，其中針對2050年前達到碳中和提出多項舉措，包括未來15至20年政府擬投放約2400億元，推行各項應對氣候變化的措施。《施政報告》中指出，氣候變化是挑戰亦是機遇，政府將投放約2,400億元，推行各項減緩和適應氣候變化的措施。

中電：推動車輛電動化

中電控股 （00002） 旗下中華電力總裁蔣東強表示，2050年前達致碳中和的目標是香港的重要里程，政府即將公佈《香港氣候行動藍圖2050》，會定下更進取的減碳排放策略和措施，中華電力會致力逐步淘汰燃煤發電，及透過本地項目及區域合作，開發更多零碳能源以滿足香港電力供應，達致全方位減碳的策略。

他續稱，中電將繼續支持政府實施相關協調政策，例如推動車輛電動化，以減少交通及其他界別的碳排放，並會配合政府及與社區緊密合作，在電力行業落實增加新零碳能源及減低電力供應的碳強度。

截至2020年底，香港綠色債券累計金額超過380億美元，而政府已發行2批綠債，集資共35億美元。

陳茂波：籌備本財年發行綠色零售債券｜詳見【下一頁】

《報告》又鼓勵私營界別投入大量資源以實現低碳轉型。綠色經濟轉型是大勢所趨，香港作為國際金融中心，擁有龐大的金融市場和完善的國際級監管架構，匯聚全球領先的金融和專業機構、綠色評估認證機構以及國際投資者，有條件和優勢發展成區內的綠色金融樞紐，成為綠色企業和項目首選的融資平台，在應對氣候變化上扮演重要角色。

就《十四五規劃綱要》支持香港打造成大灣區綠色金融中心，政府提出會在支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，並評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，提升香港作為區內綠色和可持續金融樞紐。

（第二版加入中電回應）

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