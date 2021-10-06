【職場熱話】畢業生望嘗試不同工種找志向 返工未過試用期即想裸辭 網民：找到下一份工再辭吧

不知道大家現時所做的工作是不是自己所喜歡的呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己是大學畢業生，由於不知道自己的志向與目標，於是便隨便找了一份工作，但做了不久後卻又自感不適合，而現時他快將過試用期，於是便猶豫自己應否裸辭，還是邊做再邊找工作好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「先找到下一份工作再辭吧！」，「要有計劃才能做決定。」，「見不同的工作然後再看看有甚麼興趣。」，也有人，指「這份工作離家又近，工作量又不大，先不要辭吧！」。

另有網民，指「現時在大學裏若不是讀專科，其實做甚麼類型的工作也只是差不多，而最大問題是你不知道自己想做些甚麼，但裸辭也解決不了問題。」。

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責任編輯：關海儀