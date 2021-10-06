【施政報告2021】政府興建先進製造業中心解決土地問題　惟港廠商仍面臨人才難題

▲ 港商認為要再工業化，必須在土地及人才方面入手。（資料圖片）

新一份施政報告出台，政府持續為「再工業化」投放資源，並從基建、人才、資金、技術及科研五方面實行。行政長官林鄭月娥提及，將軍澳工業邨的先進製造業中心和元朗工業邨的微電子中心將分別於明年中和2023年完工。由於反映理想，計劃興建第二個先進製造業中心。

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從事朱古力代工生產Multizen，逾20年前在中國設立廠房，近5年在香港增設廠房朱古力代工生產。其行政總裁李承東認為，政府提供的支援很有用，皆因香港的工業大廈「買少見少」。

他續指，要在香港實行再工業化，第一步是土地。並解釋，他在國內的工廠已是全自動化，生產數據也能實時進行記錄。惟香港地方太小，該些機器較大較難在本地使用。若可行，他也考慮將國內先進機器運至香港。

其次，他認為香港工業生產鏈斷了一段時間。本地要實行再工業化，長遠需要在大學培育更多工程師，他舉例，科大工程便很好，但須讓他們畢業後投身這行業。

短期找「外援」 長遠宜培育本地工程人才

然而，他認為：「遠水不能救近火」，短期內需要局方實行再培訓。並舉例，他在香港發展生產線時，也找內地同事培訓香港同事；技術顧問則找澳洲的專才，以解決本地人才不足問題。

另外，李承東坦言，香港在資金方面，對香港廠商也存有優勢。皆因港商要在國內融資很困難。向國內銀行借貸「好無彈性」，故在本地找資金較有優勢。

先進製造業中心提供正面因素

而現時於元朗工業村設立智能生產線的NiRoTech，將會於明年第三季搬入先進製造業中心。其財務總監葉祖禹指出，先進製造業中心對於生產業有正面因素支持，例如有資助計畫補貼租戶；但具體硬件設施則需等待使用後才能知道。

他認為香港在推行再工業化時，最大的挑戰是人才。葉建議，如果香港可以考慮簡化海外專才，以至技術工人的招聘流程，可能會有大幫助。

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記者：馬意文、葉泳珊