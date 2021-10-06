【大行看法】富達國際：勿忽視中國市場　料MSCI中國指數科技股佔比減少

▲ 富達國際全球首席投資官Andrew McCaffery指，投資者勿因監管而忽視中國市場的未來前景。

內地監管改革浪接浪，富達國際全球首席投資官Andrew McCaffery指，投資者勿因監管而忽視中國市場的未來前景。他說，全球投資者往往著眼中國經濟增長速度，但經濟增長與資本市場回報之間的相關度向來偏低。他說，中國政策當局的理念已從追求更高增長數據，調整為確保經濟可持續增長，但全球投資者仍未完全消化此轉變。

該行維持以主動投資策略投資中國市場，有助於符合國策如綠色能源、半導體、新基建、電動車供應鏈、人工智能，及高端製造業等領域發掘投資機會。又預計MSCI中國指數的行業權重將變得更平衡，當中科網股佔比將減少，工業股及科技股的比重將增加。

科技股估值處歷史低位

鑑於監管浪潮並未構成大量資金外流或人民幣大幅波動，富達認為，中國資本市場仍具韌性，依然適合環球投資者作長線投資。富達國際基金經理Dale Nicholls表示，對於長線投資者，中國經濟增長前景仍穩健。近日市場情緒所受的衝擊程度較基本面更大，而企業營運仍可保持韌性。

估值方面，他指看到許多企業，尤其是科技企業的估值目前正處於歷史低位，並較環球同業出現相對較大折讓。由於商業模式或會改變，已調低對部分企業的盈利預測，但形容「投資始終講求風險回報，不少股票經過近期調整變得吸引。」

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編輯：區嘉俊