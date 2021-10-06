  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】富達國際：勿忽視中國市場　料MSCI中國指數科技股佔比減少

股市 17:23 2021/10/06

分享：

富達國際全球首席投資官Andrew McCaffery指，投資者勿因監管而忽視中國市場的未來前景。

內地監管改革浪接浪，富達國際全球首席投資官Andrew McCaffery指，投資者勿因監管而忽視中國市場的未來前景。他說，全球投資者往往著眼中國經濟增長速度，但經濟增長與資本市場回報之間的相關度向來偏低。他說，中國政策當局的理念已從追求更高增長數據，調整為確保經濟可持續增長，但全球投資者仍未完全消化此轉變。

該行維持以主動投資策略投資中國市場，有助於符合國策如綠色能源、半導體、新基建、電動車供應鏈、人工智能，及高端製造業等領域發掘投資機會。又預計MSCI中國指數的行業權重將變得更平衡，當中科網股佔比將減少，工業股及科技股的比重將增加。

科技股估值處歷史低位

鑑於監管浪潮並未構成大量資金外流或人民幣大幅波動，富達認為，中國資本市場仍具韌性，依然適合環球投資者作長線投資。富達國際基金經理Dale Nicholls表示，對於長線投資者，中國經濟增長前景仍穩健。近日市場情緒所受的衝擊程度較基本面更大，而企業營運仍可保持韌性。

估值方面，他指看到許多企業，尤其是科技企業的估值目前正處於歷史低位，並較環球同業出現相對較大折讓。由於商業模式或會改變，已調低對部分企業的盈利預測，但形容「投資始終講求風險回報，不少股票經過近期調整變得吸引。」

相關文章：【大行看法】景順：逾八成全球投資者過去一年上調或保持中國配置　逾六成考慮增持

【大行看法】長勝將軍劉國傑解構監管新規下的投資策略　點評10隻精選股

編輯：區嘉俊

中國市場 股票 經濟 富達
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌137點　滙豐逆市升逾3%、中石油再升4%破頂（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌137點　滙豐逆市升逾3%、中石油再升4%破頂（不斷更新）
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　