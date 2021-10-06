【職場熱話】 打工仔上班只顧聊天 抱怨90後同事準時下班 網民：憑甚麼要別人加班來幫你

不知道大家平日在完成手頭上的工作後會選擇準時下班，還是會繼續「扮工」呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己因與別的同事聊天太久，因而拖慢了工作進度，但其90後、屬同一團隊的同事，卻沒有主動要求分擔他的工作，他因而認為那位同事沒有團隊精神，十分自私。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「只給人家一萬多人工，還想別人怎樣？」，「你做不完你的工作是你問題，難道我需要為無能的人負責任嗎？」，也有人，指「公司會不會給加班費？沒有的話就當然準時下班。」，「做完自己的工作，準時下班天經地義。」。

另有網民，指「你自己只顧與其他同事聊天偷懶，工作效率低，自己的工作做不完，卻希望別人幫你做，憑甚麼？你才是自私的那一個。」。

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責任編輯：關海儀



