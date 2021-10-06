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【施政報告2021】畢馬威：香港需要與前海各地協調發展　會計專業人士可推動中國會計行業國際化

Hot Talk 17:13 2021/10/06

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畢馬威指，香港經濟以服務業為主導，會計在其中起了非常關鍵的作用

特首在施政報告2021的經濟篇章中，強調「融入國家發展大局」，畢馬威中國香港區資本市場諮詢組合夥人梁思傑指，中港發展息息相關，而隨內地更多優惠政策出台，香港需要在政策及制度上創新，香港若能與前海地區各地協調發展，完善整個創科的產業鏈，將可提高香港在國際的競爭力，例如是加強在推動現代服務業與製造業融合發展、科技發展體制機制創新等方面的能力。

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前海區域內各地可進一步加強規劃與規則銜接

梁思傑解釋，前海擴區後將匯聚海港、空港、國際會展中心等，產業類型和基礎更趨多元，可為香港優勢產業帶來更大拓展空間，區域內各地可進一步加強規劃與規則銜接，實現互補，例如香港地區在科研、吸引國內外人才和知識產權保護等方面有豐富經驗，而深圳、東莞是先進製造技術的基地，可透過研究推動商品生產。

政府研為金融科技業在資歷架構建立專業資歷基準【下一頁】

他續指，香港擁有國際經驗豐富的優秀會計師人才，熟悉國際的會計及財務準則、掌握兩文三語，可以為內地企業客戶提供專業的諮詢服務，因此會計界專業人士在推動粵港澳大灣區建設中扮演著重要角色，若能加強港澳和內地會計人才的交流與合作，將有力推動中國會計行業整體國際化。未來，三地可以更好的利用對國際會計準則的了解，幫助中國的會計制度和國際接軌。

梁思傑稱，香港經濟以服務業為主導，會計在其中起了非常關鍵的作用，當赴港集資的內地企業愈來愈多，香港會計師將有更多機會到內地發展。香港金融體系管理制度穩定，憑藉這後優勢可積極配合大灣區企業的融資及業務發展需要，充分發揮通往內地和國際市場的雙向門戶角色。

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