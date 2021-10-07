【智能手機】小米中東歐5G手機市佔率達42%　拋離第二位蘋果約15.8個百分點、股價升近3%

▲ 【智能手機】小米中東歐5G手機市佔率達42% 拋離第二位蘋果約15.8個百分點

市場調研機構Strategy Analytics最新報告指，今年第三季小米 （01810） 在中東歐5G手機出貨量市佔率排行第一，佔有率達到42%，遠遠拋離第二位的蘋果（美：AAPL），高出15.8個百分點，預計今年小米會繼續在中東歐保持領先地位。

小米今早高開逾2%，報21元，現報21.1元，升2.7%。

值得留意是，上月底中東歐國家之一的立陶宛國防部建議消費者避免購買小米等中國手機，但風波無阻小米整季出貨量表現。上季小米的中東歐5G手機市佔率約41.8%，按年大升37.5個百分點。

蘋果及三星緊隨其後，市佔率分別為26%及11.5%。第四位及第五位則為realme及ONEPLUS，市佔率為7.2%及2.5%。

Strategy Analytics高級分析師Yiwen Wu表示，小米利用華為缺乏新手機的情況下，以高品質、性價比高的 5G 手機組合，例如紅米 Note 9T 5G 和小米 11 5G進軍市場。

Strategy Analytics 總監 Ken Hyers預計，蘋果iPhone 13在今年末季錄得強勁的出貨量，但其高定價水平將限制表現。Hyers又稱，三星憑藉其實惠的 5G 手機位列第三，市佔率約11.5%，按年下降22.8個百分點。

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編輯：李哲毅

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