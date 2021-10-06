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【女股神持股】Palantir獲美國陸軍逾8億美元合同　盤前股價漲逾一成

股市 17:00 2021/10/06

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女股神Cathie Wood持股、大數據分析公司Palantir（美：PLTR）盤前升逾一成，公司宣布獲得美國陸軍價值8.23億美元合同，為軍隊提供數據及分析軟件。

早於去年2月，Palantir及另一公司BAE Systems（BAESY）便是這份訂單的最終爭奪者，最終由Palantir勝出，進入合同的下一階段，並成為唯一的服務供應商。Palantir將部署 Palantir Gotham平台，通過跨越多個安全分類的全球聯合情報數據結構和分析平台，為全球陸軍情報用户提供支持。

2003年由Paypal（美：PYPL）創辦人 Peter Thiel 與合夥人 Alex Karp 共同創立的大數據公司 Palantir，在 2011 年因協助美軍鎖定拉登位置而揚名，並開始與美國政府、軍事與情報單位展開合作。

Palantir 目前旗下有三種產品，其中 Palantir Gotham 為功能最強大的主力產品。

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編輯：區嘉俊

美股 Cathie Wood Palantir（美：PLTR）
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