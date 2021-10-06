【施政報告2021】缺支援展覽業從業員　業界：很多已轉行　恐現「斷層」危機

▲ 施政報告則未有提及對於從業員的直接支援，業界認為未來或出現「斷層」危機。（資料圖片）

最新一份施政報告宣布，將延長「會議展覽業資助計劃」，同時未來1至2日內將會公布針對參展商的一筆過資助。不過，施政報告則未有提及對於從業員的直接支援，業界認為未來或出現「斷層」危機。

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展覽製作工程從業員關注小組發言人翁先生認為，自去年疫情爆發，不少展覽公司已經倒閉，有很多從業員亦已轉行做巴士司機、地盤工作等。雖然目前本地展覽「已開盡」，但只集中暑假及聖誕檔期的旺季，加上缺乏國際展覽，仍然令本地會展業界難以經營。

他又稱，即使通關後，業界仍需至少3至5年，才可恢復至疫前水平。對於政府未有提出對於從業員的直接支援，翁稱原本亦沒有太大期望。

香港活動策劃展覽及舞台製作聯合總會(FEMEP）策略顧問及外事部負責人李彥儀則指，疫情爆發後，大量製作公司倒閉。「有大型展覽公司由400人的規模，減少至40人。」現時舉行本地展覽，已需面對人手不足的問題，令人力成本上升3至4成。

她指，政府缺乏對於從業員的支援，例如培訓及財政資助等，只會導致行業人才不斷流失。當展覽業全面復甦後，將會出現斷層問題。李又期望展覽業可設立類似「香港建造學院」的機構，培訓人才。

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記者：葉泳珊