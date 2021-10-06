▲ 【新冠肺炎】默克與新加坡簽訂協議 提供口服抗新冠病毒藥物

默克公司（Merck）（美：MRK）公布，與新加坡政府簽署協議，將向新加坡提供其新冠肺炎治療藥物。該藥物尚有待監管部門批准。惟受美債息飈升影響，該股盤前亦受壓，跌近1%。

默克周三表示，一旦達到某些監管裡程碑，默克將向新加坡提供其實驗性藥物molnupiravir。該藥物有望在今年年底前獲得監管部門的授權，並有望成為第一款新冠口服抗病毒藥物。

該藥物由默克公司及其合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics LP聯合開發，在一項後期臨床試驗中顯示出良好效果。這兩家公司上周五表示，臨床試驗顯示，該藥物將患有輕度至中度新冠肺炎的研究對象的住院治療或死亡風險降低了約50%。受這一消息推動，默克公司股價一度大漲8.4%。

默克公司首席執行官Rob Davis表示，公司計劃在未來幾周內請求美國食品藥品管理局（Food and Drug Administration， 簡稱FDA）給予該藥物使用授權。

默克公司稱，在獲得監管部門授權之前，默克公司已經與全球一些國家的政府簽訂了molnupiravir的供應和購買協議，並正在與各國政府進行談判。

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