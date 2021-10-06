  • 30°C
香港時間 : 20211006日 (三) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】默克與新加坡簽訂協議　提供口服抗新冠病毒藥物

股市 16:58 2021/10/06

分享：

【新冠肺炎】默克與新加坡簽訂協議　提供口服抗新冠病毒藥物

默克公司（Merck）（美：MRK）公布，與新加坡政府簽署協議，將向新加坡提供其新冠肺炎治療藥物。該藥物尚有待監管部門批准。惟受美債息飈升影響，該股盤前亦受壓，跌近1%。

默克周三表示，一旦達到某些監管裡程碑，默克將向新加坡提供其實驗性藥物molnupiravir。該藥物有望在今年年底前獲得監管部門的授權，並有望成為第一款新冠口服抗病毒藥物。

該藥物由默克公司及其合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics LP聯合開發，在一項後期臨床試驗中顯示出良好效果。這兩家公司上周五表示，臨床試驗顯示，該藥物將患有輕度至中度新冠肺炎的研究對象的住院治療或死亡風險降低了約50%。受這一消息推動，默克公司股價一度大漲8.4%。

默克公司首席執行官Rob Davis表示，公司計劃在未來幾周內請求美國食品藥品管理局（Food and Drug Administration， 簡稱FDA）給予該藥物使用授權。

默克公司稱，在獲得監管部門授權之前，默克公司已經與全球一些國家的政府簽訂了molnupiravir的供應和購買協議，並正在與各國政府進行談判。

相關文章：【新冠肺炎】多隻新冠醫藥股下挫至少一成　華爾街分析師看好默克口服新冠藥、稱將改變疫情格局（附短片）

【新冠肺炎】美國默克藥廠口服抗新冠病毒藥臨床測試報捷、全日升逾8%　分析：改變疫情格局

 

美股 治療 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 新加坡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌137點　滙豐逆市升逾3%、中石油再升4%破頂（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌137點　滙豐逆市升逾3%、中石油再升4%破頂（不斷更新）
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【開市9點半】瑞銀唱淡內銀股　全綫削中行農行工行目標價　只薦一隻內銀H股
【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【施政報告2021】施政報告提5北部鐵路規劃、東鐵線加白石角站　港鐵倒升後復跌
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【譚仔上市】譚仔國際2217超額認購逾28倍定價3.33元　一手中籤率7.14%（附分配結果連結）
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【港元定存】港元定存最高息5.5厘 大跌市資金急覓避風港
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　
【滙豐HSBC】滙豐推25元月費零佣買港美A股　上半年千禧新客大增三成　