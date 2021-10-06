英研究：金融業三分二非白人員工 曾遭職場歧視

種族歧視問題引起全球關注，少數族裔在工作環境也有機會遭到歧視。英國機構進行的研究指，有三分之二於金融業工作的非白人員工，曾在職埸遭受歧視，反映當地企業未能建立種族多元化的工作環境。

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倫敦金融行業網絡中介平台reboot公布一份種族平等研究報告。機構訪問800名金融業員工，他們分別來自440間年收入超過1.4萬億英鎊（約14.8萬億港元）的企業。

研究結果顯示有66%非白人員工因其種族背景，在職場曾遭受歧視。

有28%非白人員工認為職場歧視阻礙他們的工作前景；有48%非白人員工認為他們的職業發展較白人同事緩慢；有41%非白人員工認為僱主未能充分承諾創造一個具包容性的工作環境；有41%非白人員工覺得上司認同職場多元化對企業未來發展至關重要。

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自從去年美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遇害事件後，「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM） 運動席捲全球，英國更加重視種族歧視問題。

金融行為監管局（Financial Conduct Authority， FCA） 於7月發表報告，發現只有不到1成的管理層職位由黑人、亞裔及其他少數族裔擔任，顯示英國職場仍未達到種族多元化。

責任編輯：郭麗明

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