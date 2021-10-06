【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間

香港寸金尺土，不少人日盼夜盼也希望能排上公屋，然而當在獲派公屋後，接下來所面對的挑戰便是裝修。今次要介紹的單位位於彩雲二邨的豐澤樓，其單位面積為約380呎，單位居住人數為4人，裝修費用約為38萬，風格為簡約風。

這單位屬於舊式雙塔式（井字型）公屋，原則為四四方方，有一梗廚、廁及大露台，而屋主在收樓時，房署經已把單位還原，所以屋主收樓時只收到清水樓，有簡單的水泥地、已油漆的牆壁及大門。由於單位居住了一個四人的家庭，有一仔一女加夫婦二人，屋主為了培養小朋友的獨立性及考慮到仔女長大後有各自的私人空間，所以在單位設計的時候，業主要求仔女們要有各自的房間及較多的儲物空間。

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在裝修重點上， 設計師把約380呎的公屋分隔出3間獨立房間，讓屋主和一對仔女都擁有屬於自己的私人空間，兒子房較靠近窗邊，女兒房則靠近走廊。而為了靈活運用屋內的每吋空間，全屋也採用趟門設計。設計師也考慮到每間房的光線及空氣流通等問題，因此在每間房也加設了氣窗，但屋主為了方便日後維修及保養，則要求不想做隱藏電線及水喉。

在設計上，全屋以灰色和白色為主色調，維持整體簡潔和簡約的感覺，打造簡約風。在長方形的大廳上，設計師用了灰色的仿雲石瓷磚配上灰色的仿雲石飯桌，打造出統一和諧的感覺，同時也造了一個高身展示櫃和數塊掛牆木板，方便屋主展示和放置模型。在房間上，全屋的三間房均用了同一色調和風格，其主要為白色，而兒子房和女兒房均用了上床下桌多功能組合床帶衣櫃的設計來節省空間。

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不同的是，兒子房採用了藍色趟門，女兒房則用了白色趟門，而由於女兒房是靠近走廊，光線比較不充足，所以設計師在女兒房的門框上加設了燈管，以確保女兒房亦有充足的燈光。在廚房上，設計師打造了一個L型的深木紋色廚櫃，將爐灶區及水槽區分開，使當二人一同進入廚房煮食時，也不會導致手忙腳亂的情況，同時又能增加儲物空間，而在配上灰色的瓷磚後，即打造出統一的風格。

裝修費用： 清拆：約18,000元

油漆：約55,000元

泥水：約27,000元

木工連訂造傢俬：約165,000元

水電：約43,000元

鋁窗：約25,000元

材料雜項及設計費連工程管理 ：約53,000元

合共 ：約386,000元

圖片由一心室內設計公司提供



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責任編輯：關海儀





