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【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程

商業 16:13 2021/10/06

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香港金融管理局正在構建「商業數據通」，這項設施可統一對接銀行，企業能通過平台授權付款系統、公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據。（資料圖片）

中小企長期面對融資問題，行政長官林鄭月娥在任內的最後一份施政報告提及，香港金融管理局正在構建「商業數據通」，預計明年投入運作。這項設施可統一對接銀行，企業能通過平台授權付款系統、公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，從而減低企業提供抵押品的需要，業界對此表示歡迎。

【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援

疫情加物流堵塞　中小企雪上加霜

香港中小企促進聯合會會長林國雄表示，業界對此措施表示歡迎，資金周轉困難向來對企業影響甚大，措施對銀行業及客戶皆有利，「既然有平台充當『中央資料庫』向銀行提供數據，相信可減低企業提供抵押品方面的困難」。

但他主要擔心，銀行對資料審核的流程需時，未必能否解決中小企的燃眉之急。他指出，疫情加上最近航運物流的堵塞，對中小企的資金周轉問題已是雪上加霜，要是政府能加快措施進程則會更好。

冀延長「百分百擔保個人特惠貸款計劃」

他又提到，政府於疫情間提供的「百分百擔保特惠貸款」對業界解決短期困難的幫助反而更大。他希望政府能繼續延長該計劃，業界明白政府不可能無限續期，但建議或可選擇逐步下調擔保比例，讓中小企有時間適應。再加上「商業數據通」雙管齊下，他相信能把措施的效益達致最大化。

談及平台分析工具的資訊安全，他表示完全不擔心，認為政府提供的平台和銀行的私隱保障足夠。銀行亦不會只以單一企業作為貸款的模型來處理審核和數據分析，他指業界應可放心參與。

安納企業有限公司執行董事葉笑彤卻認為，「商業數據通」以及「百分百擔保特惠貸款」皆對中小企幫助甚微。她指出，一眾小商戶無法從同類型的措施中受惠，皆因銀行根本不會審批貸款予部分企業。她直言，疫情和物流受阻使部分小商戶的生意近乎清零，企業缺乏資金時通過計劃向銀行借錢卻遭拒，無疑令人難以信服新的同類型計劃能有多少分別。因此，她認為政府應主動與銀行溝通，進一步降低對中小企貸款的門檻。

【施政報告2021】發展高增值物流　業界：冀有更多資源推動數碼科技應用

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記者：李智美

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銀行 施政報告 林鄭月娥 香港金融管理局 疫情

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