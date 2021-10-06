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【宏觀經濟】裕利安宜警告：明年全球企業破產增15% 關注各國退出支援措施

股市 17:11 2021/10/06

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【宏觀經濟】裕利安宜：預測明年全球企業破產率增加15% 中國、香港分別上升11%及3%

安聯集團（Allianz）旗下的貿易信用保險公司裕利安宜預計，2022年全球企業破產宗數將按年增加15%，當中中國、新加坡及香港的企業破產將依次上升11%、7%及3%，但仍然低於亞太區整體企業破產的18%升幅，美國企業破產則相信會維持低水平。

裕利安宜表示，由於各國以寬鬆的貨幣政策等干預手段，舒援企業流動性，2020年全球企業破產減少12%，2021年更預計進一步下降至6%。

裕利安宜：預計2021年全球GDP增長5.5%

裕利安宜預計2021年及2022年全球GDP分別增長5.5%及4.2。經濟復甦速度將決定國家取消支援措施的步伐，繼而影響企業破產正常化的進程。大多數發達經濟體在2021至2022年間的GDP增長應高於足夠穩定企業破產所需的1.7%。

報告同時指，國家支援措施取消的步伐，也會影響企業消耗現金的動態，很多在疫情之前已存在的「殭屍」企業均賴以緊急措施維持生計，如果疫情後國家取消企業支援措施，將會影響企業消耗現金的動態。另外，很多因疫情而更債台高築的企業，目前依然面臨很高的違約風險。

恒大後花樣年再爆違約｜詳見【下一頁】

GIC：中國市場回報率或下降　恒大危機對中國並不構成系統性風險｜詳見【下一頁】

報告警告，企業數量的增加將加大潛在破產的基礎，特別是因疫情而產生的新需求業務，如送貨上門，但前景並不明朗的企業。

相關文章：

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編輯：曾樂詩

經濟 疫情 亞太 GDP 香港 中國 美國
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